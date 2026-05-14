Crisis en Cuba se profundiza: la isla se queda sin diésel y fueloil

Estallan protestas después de que el ministro de Energía admitiera no tienen "absolutamente nada" de suministros ni reservas.

Por Jude Webber y Joe Daniels

Durante la noche de este miércoles estallaron protestas en Cuba después de que el gobierno anunciara que se había quedado sin diésel y fueloil, los suministros energéticos esenciales para la generación de electricidad.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, atribuyó la crisis al bloqueo energético casi total impuesto por el presidente estadounidense Donald Trump a la isla comunista durante los últimos cuatro meses.

“No tenemos absolutamente nada de combustible [petróleo] ni absolutamente nada de diésel”, dijo en declaraciones difundidas por los medios estatales. “No tenemos reservas”.

El jueves por la tarde, la UNE, operadora de la red eléctrica nacional de Cuba, informó que el suministro eléctrico se estaba restableciendo gradualmente tras un apagón que duró varias horas en gran parte de las provincias orientales de la isla.

De la O Levy reconoció que los cortes de luz a nivel nacional se habían agudizado, y que muchos barrios permanecían sin electricidad hasta por 22 horas. Los apagones, que a veces duran días enteros, son una realidad común para la gran mayoría de los cubanos.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó la situación energética del país de " particularmente tensa " y escribió en una publicación en X que atribuía el "dramático empeoramiento" al "bloqueo genocida de Estados Unidos".

Las imágenes compartidas en las redes sociales mostraron que durante la noche estallaron protestas en la capital, La Habana, donde los residentes golpeaban cacerolas y sartenes y quemaban barricadas en las calles. También se reportaron enfrentamientos con la policía.

La larga dependencia de La Habana del petróleo venezolano -que intercambiaba por médicos y espías cubanos- se rompió en enero cuando las tropas estadounidenses capturaron al líder de línea dura Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que, atribuyendo los problemas de la isla a los "fracasos del régimen corrupto de Cuba", reiteraba su "generosa" oferta de proporcionar US$ 100 millones en ayuda humanitaria "fundamental para salvar vidas", pero que el gobierno cubano había rechazado dicha ayuda.

México entregó un cargamento de petróleo a Cuba el 9 de enero, pero posteriormente suspendió los envíos bajo la presión de Trump. A finales de enero, Trump amenazó con imponer aranceles a los países que abastecían a Cuba, mientras Washington intensificaba la presión para lograr un cambio de régimen.

Su único envío desde entonces ha sido un cargamento de 700.000 barriles de crudo ruso en marzo, que ofreció un salvavidas temporal para una nación que se tambaleaba de apagón en apagón.

Trump ha declarado que podría llevar a cabo una “toma de control amistosa” de Cuba y ha iniciado conversaciones para presionar al régimen a liberalizar su economía, reformar su gobierno y liberar a los presos políticos. Estados Unidos también busca una compensación por los bienes confiscados tras la revolución de Fidel Castro en 1959.

Cuba ha declarado estar abierta a debatir sobre democracia, derechos humanos, negocios y cooperación con Estados Unidos en materia de migración y narcotráfico, pero insiste en que sus sistemas político, jurídico, social y económico no están sobre la mesa.

La compañía militar que dirige un "estado paralelo" en Cuba.

Cuba produce alrededor del 40% del petróleo necesario para abastecer la demanda nacional y China ha donado paneles solares, lo que ha aliviado en parte la escasez de energía.

El martes, el gobierno cubano eliminó los topes de precios a la gasolina, tras haber autorizado en febrero al sector privado a importar combustible. Los precios se habían fijado en torno a US$ 1,30 por litro para la gasolina premium, que en el mercado negro suele alcanzar más de US$ 8. Muchos conductores han dejado sus vehículos parados durante meses.

El bloqueo petrolero ha provocado una grave escasez y un racionamiento severo en un país que sufre los efectos de décadas de sanciones estadounidenses.

El sector turístico, una fuente vital de divisas, se ha visto gravemente afectado, ya que las aerolíneas han dejado en tierra sus aviones debido a la escasez de combustible. Los hospitales han cancelado cirugías y los servicios de distribución de alimentos y recogida de basura se han visto interrumpidos.





