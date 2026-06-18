El jefe de Anthropic pide a los líderes del G7 “resistir la tentación de fragmentarse” por la IA

Dario Amodei recibe el respaldo de su rival Sam Altman en un llamado a la cooperación internacional.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, dijo a los líderes del G7 que deben “resistir la tentación de fragmentarse” frente al despliegue de herramientas avanzadas de inteligencia artificial, días después de que Estados Unidos bloqueara a su compañía la exportación de su modelo más reciente.

Amodei realizó estos comentarios frente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros líderes el miércoles, según personas familiarizadas con las conversaciones, y recibió el respaldo de su principal rival, Sam Altman, de OpenAI.

El líder de Anthropic dijo durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia, que comprendía los esfuerzos de los países por evitar que la IA llegara a manos equivocadas, pero instó a las naciones democráticas a unirse. Altman enfatizó que las herramientas de ciberdefensa deberían estar disponibles para todos los países presentes en la reunión.

Demis Hassabis, de Google DeepMind, se sumó a Amodei y Altman en el encuentro, y los tres ejecutivos pidieron una colaboración liderada por Estados Unidos para el desarrollo de modelos de IA, al tiempo que destacaron los riesgos, incluidos el bioterrorismo y la ciberseguridad, si las alianzas democráticas se fracturaban.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La semana pasada, Estados Unidos bloqueó a Anthropic la exportación de sus modelos Mythos y Fable por motivos de seguridad nacional, después de que la administración Trump recibiera informes de que las barreras de seguridad (safety guardrails) podían ser eludidas.

La decisión generó temores tanto en Europa como en Silicon Valley de que la administración Trump estuviera dispuesta a impedir que clientes fuera de Estados Unidos, incluso en países aliados, accedieran a los modelos más avanzados.

Los clientes europeos están preocupados de que sus economías puedan verse perjudicadas si no pueden utilizar tecnología de vanguardia, mientras que las compañías tecnológicas estadounidenses temen perder negocios.

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que la disputa con Anthropic había “aclarado lo que está en juego” para Estados Unidos y sus aliados del G7. Advirtió que si Estados Unidos “de un día para otro puede apagar el interruptor”, eso dañaría a las compañías estadounidenses de varios billones de dólares que lideran la carrera armamentística de la inteligencia artificial.

Macron señaló que las conversaciones con los líderes del G7, incluido Trump, habían sido productivas, aunque todavía no habían llegado a una conclusión sobre cómo abordar los modelos de frontera (frontier models). Pidió una “regulación más sólida de la inteligencia artificial” y alertó sobre el riesgo de una “falta de cooperación entre democracias”.

“Lo que vamos a construir durante los próximos meses será, de alguna manera, una plataforma de discusión y cooperación entre varias democracias para responder a los riesgos planteados por la inteligencia artificial… con el objetivo de definir conjuntamente estándares comunes”, afirmó.

El primer ministro de India, Narendra Modi, también expresó preocupación por la reciente decisión de la administración Trump de bloquear los modelos de Anthropic, según personas familiarizadas con la conversación. Añadió que las naciones democráticas deben tener acceso a modelos de IA para proteger infraestructura crítica.

Hassabis y Altman se enfocaron en la cooperación técnica, sugiriendo la creación de un organismo de estándares técnicos y un foro de evaluación liderado por Estados Unidos.

Arthur Mensch, CEO de la compañía francesa de inteligencia artificial Mistral, dijo que una de las principales preocupaciones discutidas fue cómo los países podrían asegurarse de contar con una cadena de suministro de tecnología de IA que puedan controlar.

“Cuando tienes una cadena de suministro interconectada, ¿estás seguro de que tus socios no pueden cortarte el acceso? Eso fue mencionado varias veces, principalmente por participantes que no eran estadounidenses”, afirmó.