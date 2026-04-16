El Pentágono sostiene diálogo con Ford y General Motors para reforzar la producción de armamento
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha impulsado una reforma de las adquisiciones militares en Estados Unidos.
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El Pentágono ha sostenido conversaciones con General Motors y Ford sobre cómo las automotrices de Detroit pueden contribuir a las cadenas de suministro de armamento de Estados Unidos, como parte de la reforma de adquisiciones militares impulsada por la administración Trump.
Las conversaciones, de “amplio alcance”, abordaron cómo los fabricantes de autos podrían ayudar a producir componentes o partes para una serie de sistemas de armas, incluyendo mediante el uso de técnicas avanzadas de manufactura como la impresión 3D, según personas familiarizadas con el tema.
Las discusiones con altos funcionarios del Pentágono se producen mientras el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha impulsado esfuerzos para cambiar radicalmente las adquisiciones militares.
El secretario del Ejército, Dan Driscoll, acusó el año pasado a las principales compañías de defensa de Estados Unidos, conocidas como “primes”, de inducir a las Fuerzas Armadas a depender excesivamente de sistemas altamente especializados que son más caros y difíciles de producir que sus equivalentes comerciales.
El Pentágono está “muy motivado a reestructurar las adquisiciones, avanzar más rápido, lograr resultados a menor costo y eliminar obstáculos, además de aumentar la producción”, dijo una persona familiarizada con las conversaciones. “Por eso han contactado a GM y Ford, y el foco es, en una etapa preliminar, qué pueden hacer para ayudar”.
Las conversaciones fueron más allá de los contratos actuales de las compañías con el Ejército y se centraron en cómo las automotrices de Detroit podrían “romper los cuellos de botella en la producción y en la cadena de suministro de los contratistas de defensa existentes”, añadió la fuente. “Aún no se ha firmado nada”, agregó.
GM ya cuenta con una filial dedicada a defensa, que ha trabajado con el Ejército estadounidense en el desarrollo de capacidades como vehículos autónomos capaces de transportar personal herido.
La compañía detrás de las marcas Chevrolet y Cadillac también forma parte de un grupo de empresas que trabaja en un nuevo rover lunar para el programa Artemis de la NASA. La batería del vehículo y sus capacidades todoterreno también son de interés para los planificadores militares.
“Durante más de 100 años, GM ha apoyado la seguridad de Estados Unidos, la protección y a quienes resguardan nuestra nación”, señaló la compañía. “Si bien ese compromiso continúa, no comentamos especulaciones”.
Ford, que no cuenta con una filial dedicada a defensa, declinó comentar.
Un funcionario del Pentágono dijo al Financial Times que “el Departamento de Guerra está comprometido con expandir rápidamente la base industrial de defensa aprovechando todas las soluciones y tecnologías comerciales disponibles para asegurar que nuestras fuerzas mantengan una ventaja decisiva”.
“El Departamento está integrando agresivamente lo mejor de la innovación estadounidense, dondequiera que se encuentre”, añadió.
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