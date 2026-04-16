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El Pentágono sostiene diálogo con Ford y General Motors para reforzar la producción de armamento

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, ha impulsado una reforma de las adquisiciones militares en Estados Unidos.

Por: Financial Times

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 16:55 hrs.

guerra automotriz Multinacionales Estados Unidos Trump
<p>El Pentágono sostiene diálogo con Ford y General Motors para reforzar la producción de armamento</p>

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