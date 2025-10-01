Firma ligada a BlackRock está cerca de acordar la compra de AES por US$ 38 mil millones en una de las mayores adquisiciones en la historia del sector
Global Infrastructure Partners, que BlackRock adquirió el año pasado por US$ 12.500 millones, administra actualmente cerca de US$ 200 mil millones en activos en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los mayores gestores especializados en infraestructura a nivel global.
Noticias destacadas
Global Infrastructure Partners (GIP), firma de infraestructura propiedad de BlackRock, está cerca de cerrar un acuerdo por US$ 38 mil millones para adquirir la eléctrica AES, en lo que sería una de las mayores adquisiciones de infraestructura de la historia, según fuentes al tanto.
GIP, pionera en adquisiciones especializadas de infraestructura, estaría lista para tomar el control de AES en los próximos días, señalaron las fuentes. El grupo posee participaciones en el aeropuerto de Gatwick, en Londres, y en grandes redes de gasoductos en EEUU y Medio Oriente.
El acuerdo valora a AES en unos US$ 38 mil millones, incluyendo su elevada deuda, dijeron dos personas informadas. Añadieron que las conversaciones están en una etapa avanzada, aunque aún podrían fracasar. GIP declinó hacer comentarios, mientras que AES no respondió de inmediato a solicitudes de prensa.
AES, una de las mayores eléctricas que cotizan en bolsa en EEUU, posee y opera centrales de generación en ese país y en otros 13 mercados. En los últimos años ha invertido fuertemente en redes de energía renovable, que cumplen un rol clave en el suministro eléctrico para centros de datos de gigantes tecnológicos como Microsoft, Meta y Alphabet.
Las acciones de AES se dispararon cerca de 15% en las primeras operaciones tras los reportes. El papel había caído más de 30% en el último año, tras un menor apetito de inversionistas por su apuesta en energías renovables después de que el presidente Donald Trump retirara los créditos fiscales verdes.
La compañía mantiene deudas por US$ 29 mil millones, incluyendo más de US$ 5 mil millones a nivel de matriz. Su capitalización bursátil asciende a US$ 9.400 millones, lo que implica un valor de empresa superior a US$ 38 mil millones.
A medida que la energía requerida por la Inteligencia Artificial (IA) impulsa la demanda eléctrica, grandes fondos de infraestructura han visto una oportunidad en la creciente necesidad de capacidad de centros de datos. Empresas como Meta y Oracle también están desarrollando sus propios proyectos de data centers financiados con deuda.
GIP, que BlackRock adquirió el año pasado por US$ 12.500 millones, administra actualmente cerca de US$ 200 mil millones en activos en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los mayores gestores especializados en infraestructura a nivel global.
La firma ya tiene historial en el sector eléctrico: el año pasado cerró un acuerdo por US$ 6.200 millones para adquirir y deslistar de la bolsa a la empresa pública Allete.
En julio, Bloomberg informó que AES estaba considerando una venta tras recibir interés de potenciales compradores como GIP y Brookfield.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Aeropuerto de Santiago dice que alza en tasa de embarque podría optimizar la operación de los terminales sin afectar su competitividad
La sociedad cumple 10 años a cargo de la obra, y proyecta que su foco futuro estará en mejorar la operación y la experiencia de los pasajeros; ampliar la oferta de servicios y potenciar la conectividad internacional.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Estaciones de servicio a GSI y Moneda Patria: fondo en cierre de Banchile confirma primera venta de activos
Se trata de cuatro recintos ocupados por Aramco y seis por Shell. Los ingresos serán destinados “principalmente al pago de obligaciones financieras" de las sociedades del vehículo, aseguró la gestora.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete