Insead lidera el FT European Business Schools Ranking 2025

Insead encabezó el FT European Business Schools Ranking 2025, por delante de HEC Paris y London Business School, que se ubicaron en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El ranking compuesto se basa en el desempeño de más de 100 escuelas de negocios europeas en cinco rankings anuales del FT: de MBA, Executive MBA, Master in Management y programas de executive education abiertos y a medida.

Esta es la segunda vez que Insead, en Fontainebleau, al sureste de París, lidera la tabla europea, después de alcanzar el primer lugar el año pasado. La escuela -que se ubicó entre las seis instituciones con base en Europa mejor clasificadas en todos los programas examinados- también tiene campus en Singapur y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos. Sus operaciones reflejan una tendencia creciente de las escuelas a expandirse a otros lugares de Europa y del mundo.

Francisco Veloso, decano de Insead, afirma: “Nos vemos como la escuela de negocios para el mundo. Entendemos cómo el mundo ve las oportunidades de manera diferente… ahora estamos en dos de los mercados de más rápido crecimiento en el mundo: Singapur y Abu Dabi”.

Al igual que sus pares, Veloso enfatiza los efectos disruptivos de la inteligencia artificial, que, dice, está “muy presente en la mente” de la escuela y es “una revolución análoga a la revolución industrial”. Añade: “La mayoría de las barreras tienen que ver con la comprensión empresarial de cómo aprovechar estas tecnologías asombrosas de forma responsable y ética”.

En un momento de desaceleración de la demanda por programas MBA en Norteamérica y Europa, Insead se encuentra entre las escuelas de negocios que compensan este fenómeno ofreciendo masters previos a la experiencia laboral en management y en finanzas, para responder a la creciente demanda de egresados recientes de pregrado por programas de negocios.

En general, las postulaciones a escuelas de negocios de Estados Unidos cayeron 1% este año, en un contexto en que el Presidente Donald Trump ha lanzado ataques contra las instituciones de educación superior y los estudiantes internacionales, con requisitos de visa más estrictos. La demanda por cupos en escuelas europeas aumentó 11% fuera del Reino Unido, donde retrocedió 4%, según una encuesta del Graduate Management Admission Council.

Iese, con base en España, se ubica como la mejor escuela europea por su programa MBA; ESCP, con seis campus en Europa, por su Executive MBA; y St Gallen, en Suiza, por su Master in Management. London Business School es la número uno en programas de executive education de matrícula abierta, seguida por HEC Paris e Iese. IMD, en Suiza, encabeza los programas a medida, diseñados según las necesidades de las organizaciones, seguida por London Business School y SDA Bocconi School of Management, en Italia.

Entre las escuelas europeas clasificadas, mientras 70% de los estudiantes de Executive MBA (EMBA) y Master in Management (MiM) eran europeos, en el caso de los MBA la proporción era de poco más de un cuarto, con casi dos quintos provenientes de la región de Asia-Pacífico y una décima parte de Estados Unidos y Canadá.

Remuneración de egresados

Los datos de Financial Times muestran que, tres años después de finalizar sus estudios, los exalumnos de escuelas de negocios europeas ganan menos que sus homólogos de otras partes del mundo. Quienes estudiaron en escuelas suizas ganan más que sus homólogos de otros países europeos, y quienes estudiaron en Portugal son los que menos ganan.

En un contexto de creciente crítica política hacia los estudiantes internacionales, el Reino Unido -que ya tiene aranceles relativamente altos- restringió aún más las visas al limitar a los familiares acompañantes. También presentó planes para imponer un gravamen de 6% a los pagos de estudiantes internacionales.

Jean Charroin, decano de Essca -con base en Francia, pero que se ha expandido a Hungría, Luxemburgo, España y China-, señala que las escuelas de negocios necesitan generar cada vez más ingresos tanto de organismos que financian investigación como de programas de executive education.

Entre las 100 escuelas clasificadas por el FT en Europa, 26 tienen al menos parte de sus operaciones en Francia, 18 en el Reino Unido, 10 en Alemania, ocho en España y seis en Portugal. Hay cinco en Bélgica, cinco en Países Bajos y cinco en Suiza.

Solo 10 de las 100 escuelas tienen paridad de género en su cuerpo académico, mientras que 81 reportan más hombres que mujeres, incluida la Universidad de Zúrich, donde las mujeres representan 21%. Esdes Business School, en Francia, tiene la proporción más alta, con 62% de mujeres. Pero las escuelas europeas están más cerca de la paridad de género entre profesores y estudiantes que las de otras partes del mundo.

En promedio, el profesorado internacional -es decir, de fuera de la principal ubicación de la escuela de negocios- representa 61% del total.

Solo 13 de las 100 escuelas tienen menos de 90% de su cuerpo académico con doctorado, siendo la cifra más baja la de Aston Business School, en el Reino Unido, seguida por ZHAW School of Management and Law, en Suiza.