Jamie Dimon advierte que los ataques de la administración Trump a la Fed podrían impulsar la inflación

El presidente ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, advirtió que los ataques de la administración Trump contra la Reserva Federal (Fed) podrían ser contraproducentes y empujar al alza los costos de endeudamiento y la inflación.

Dimon dijo que sentía “un enorme respeto por Jerome Powell como persona” y que era un firme defensor de la independencia de la Fed.

“Cualquier cosa que la socave probablemente no sea una gran idea”, dijo Dimon a periodistas en una llamada por los resultados del cuarto trimestre de JPMorgan Chase. “Y, a mi juicio, tendrá la consecuencia inversa. Elevará las expectativas de inflación y probablemente aumentará las tasas con el tiempo”.

Los comentarios de Dimon -uno de los ejecutivos más influyentes de Wall Street- llegan apenas días después de que Powell dijera que es objeto de una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de Donald Trump.

El director financiero de JPMorgan, Jeremy Barnum, reforzó la advertencia de Dimon y señaló que “la pregunta más grande es el daño a las perspectivas económicas de Estados Unidos y, francamente, a la estabilidad económica global”, dijo Barnum.

Robin Vince, presidente ejecutivo del banco estadounidense BNY, también señaló que erosionar la independencia de la Fed va en contra de las esperanzas de la administración Trump de mejorar la asequibilidad para los consumidores.

“Poner en duda uno de los principios que sustentan el mercado de bonos entraña el riesgo de lograr exactamente lo contrario y, de hecho, empujar hacia arriba las tasas de interés, porque el mercado potencialmente tiene que preocuparse por algo por lo que, francamente, no debería tener que preocuparse”, dijo.

Pese a las preocupaciones sobre la Fed, Dimon adoptó un tono optimista sobre la economía estadounidense, afirmando que “ha permanecido resiliente” y que, aunque el mercado laboral se ha debilitado, “las condiciones no parecen estar empeorando”.

Resultados de JPMorgan

Las ganancias de JPMorgan cayeron 7% en el último trimestre de 2025, tras una caída inesperada de los ingresos de banca de inversión y un aumento de las reservas destinadas a posibles pérdidas por préstamos.

El mayor banco de Estados Unidos por activos reportó un ingreso neto de US$ 13 mil millones para el trimestre el martes, apenas por encima de las estimaciones de los analistas de US$ 12.800 millones, pero por debajo de los US$ 14 mil millones de hace un año.

Las comisiones de banca de inversión bajaron 5% a US$ 2.300 millones en el período, por debajo de las estimaciones de los analistas, que apuntaban a un alza moderada hasta alrededor de US$ 2.600 millones.

En particular, el negocio de colocación de deuda de JPMorgan rindió por debajo de lo esperado, con ingresos que cayeron 2,5% frente a pronósticos de un aumento de casi 20%.

“Nuestro desempeño no fue el que hubiéramos querido y pueden estar seguros de que lo estamos revisando”, dijo Barnum sobre el trimestre de banca de inversión.

Los inversionistas han anticipado que Wall Street está al inicio de un repunte en la actividad de transacciones tras una pausa de tres años.

Aunque los banqueros de inversión de JPMorgan no cumplieron las expectativas, sus mesas de trading tuvieron un mejor desempeño. Los operadores de renta variable generaron US$ 2.900 millones en ingresos, un alza de 39%, mientras que los ingresos por renta fija subieron 7,5% a US$ 5.400 millones.

Los resultados del banco también se vieron afectados por US$ 2.200 millones en provisiones para posibles pérdidas crediticias vinculadas al acuerdo de JPMorgan para asumir la cartera de tarjetas de crédito de Apple desde Goldman Sachs.

Barnum dijo que un tope de 10% a las tasas de interés en los préstamos de tarjetas de crédito reduciría la oferta de crédito para los consumidores en lugar de bajar el costo del endeudamiento, y no descartó un eventual desafío legal más adelante.

“Si terminamos con directrices con respaldo débil para cambiar radicalmente nuestro negocio sin justificación, hay que asumir que todo está sobre la mesa”, dijo Barnum.

JPMorgan reportó un ingreso neto anual de US$ 57 mil millones, un 2% menos que en 2024, pero igualmente fue el segundo año consecutivo en que el banco ha generado más de US$ 1.000 millones por semana en ganancias.