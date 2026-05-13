Keir Starmer se prepara para el inicio de una batalla por el liderazgo de Reino Unido este jueves

El secretario de Salud, Wes Streeting, se alista para desafiar al primer ministro y competir con al menos un rival del centroizquierda.

Los aliados de Sir Keir Starmer se preparan para una crisis total de liderazgo este jueves, con el secretario de Salud, Wes Streeting, listo para mover sus fichas y una creciente percepción dentro del gabinete de que un candidato de centroizquierda competirá con él por convertirse en primer ministro.

Un ministro senior cercano a Starmer afirmó que era “plausible o incluso probable” que Streeting renuncie a su cargo ministerial y anuncie formalmente una candidatura este jueves, escenario que el equipo del secretario de Salud no desmintió.

El ministro sostuvo que, si Streeting -perteneciente al ala blairista del Partido Laborista- reúne suficiente apoyo entre los parlamentarios para lanzar un desafío, enfrentará competencia de al menos un candidato de centroizquierda.

Según el mismo ministro, el secretario de Energía, Ed Miliband, y la ex viceprimera ministra Angela Rayner son mencionados como posibles candidatos de ese sector.

“Wes puede pensar que esta es su última oportunidad”, señaló. El secretario de Salud, identificado con el ala centroderecha laborista, es considerado el candidato mejor preparado de ese sector, aunque muchos creen que el eventual ganador surgirá desde la izquierda.

Otro ministro del gabinete cercano a Starmer parecía resignado ante la perspectiva de lo que la líder adjunta laborista Lucy Powell calificó como una “sangrienta contienda interna” entre distintas facciones.

“Va a ser un día interesante mañana”, afirmó. Starmer ha dicho que luchará por su cargo en cualquier competencia.

Un tercer integrante leal del gabinete declaró: “Sabemos que Wes dará el paso mañana, pero no tiene los números. Todo el esfuerzo ahora debe concentrarse en impedir que alcance los 82 apoyos y actualmente apenas ronda los 30”.

Wes Streeting, ministro de Salud del Reino Unido.

“Está pescando en un grupo de menos de 100 personas y muchos de ellos ni siquiera son partidarios de Wes. Él dará el paso y luego esperará conseguir apoyo”, agregó.

“Ya hay caos financiero, los rendimientos de los gilts están subiendo. Si tenemos una carrera por el liderazgo con más promesas que no podemos financiar, los rendimientos subirán aún más y habrá turbulencia económica. El público no nos lo perdonará por una generación”, advirtió el ministro. “Todo esto es completamente una locura”.

Una competencia inmediata por el liderazgo dejaría fuera a Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, ya que actualmente no es parlamentario. Su equipo señala que se espera que pronto se anuncie la vacancia de un escaño, lo que le abriría una vía de regreso a Westminster.

Tras una pausa en las hostilidades durante el discurso del Rey el miércoles por la mañana, los diputados laboristas volvieron a verse absorbidos por la creciente crisis de liderazgo, alimentada por una tensa reunión entre Starmer y Streeting que duró menos de 20 minutos.

Algunos parlamentarios laboristas sostienen que, si Streeting no actúa ahora, será visto como alguien “sin coraje”. Otros trazaron paralelos con David Miliband, quien fue considerado rival del entonces primer ministro laborista Gordon Brown, pero nunca concretó su desafío.

Un portavoz de Streeting afirmó: “Wes es el secretario de Salud, está orgulloso de su historial de reducción de listas de espera y de la recuperación del NHS. No planea decir nada tras su reunión con el primer ministro que pueda distraer del discurso del Rey”.