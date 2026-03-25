La guerra vacía los ostentosos centros comerciales de Dubái y sacude uno de los epicentros de la industria del lujo

La afluencia de público y las ventas están cayendo drásticamente en los mall del emirato, mientras las empresas luchan contra el caos en la cadena de suministro.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está vaciando los ostentosos centros comerciales de Dubái y cortando el acceso a puertos cruciales, mientras que la represalia de Teherán contra su vecino más próspero trastoca un mercado importante para la industria mundial del lujo.

En el inmenso Dubai Mall, que alberga más de 1.200 tiendas y suele recibir más de 100 millones de visitantes al año, la afluencia de público ha disminuido drásticamente durante las tres primeras semanas de la guerra.

Según un documento que detalla las cifras oficiales de afluencia de público, el número de visitantes a la tienda principal de Bloomingdale's cayó un 45% en comparación con el mismo período del mes anterior.

La afluencia de público en Harvey Nichols, en el cercano centro comercial Mall of the Emirates, que alberga una estación de esquí cubierta, disminuyó un 57% durante el mismo período, que tuvo lugar antes de la festividad del Eid.

Las ventas durante el mes de Ramadán, que finalizó el 19 de marzo, se desplomaron en más del 60% en ambas tiendas en comparación con el mismo período del año anterior, según muestran las cifras. Los representantes de las dos cadenas minoristas y los centros comerciales no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Los Emiratos Árabes Unidos, el principal centro financiero y turístico de la región, han sido blanco de misiles y drones en las últimas semanas, mientras Irán centra su represalia en los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

Para la industria del lujo, el Golfo Pérsico, rico en petróleo, ha sido una de las pocas áreas de crecimiento fiables en los últimos años, mientras que las ventas en China y Europa se estancan.

Según Morgan Stanley, la región representa aproximadamente el 5% de las ventas de la mayoría de los grupos de lujo. Más de la mitad de este negocio se concentra en los Emiratos Árabes Unidos, donde gran parte del gasto proviene de turistas de Rusia, China e India. Richemont, propietaria de Cartier, y el grupo italiano Zegna se encontraban entre las empresas más expuestas, según el banco.

La gente pasea por el Dubai Mall. Foto: Reuters

El gobernante del emirato, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, visitó el Dubai Mall en los primeros días de la guerra, en un aparente intento de dar a entender que las tiendas seguían siendo seguras y abiertas al público.

Pero desde que comenzó el conflicto el 28 de febrero, las visitas de turistas y residentes a los principales centros comerciales de Dubái han caído "drásticamente", según un documento al que tuvo acceso el Financial Times. Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra el aeropuerto de Dubái, rascacielos y otras infraestructuras civiles.

Según los asistentes a la reunión, tres minoristas italianos con operaciones importantes en Dubái comunicaron a representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores italiano que sus ventas en el emirato habían disminuido entre un 35% y un 40% en comparación con antes de la guerra.

Un ejecutivo italiano del sector del lujo afirmó que los elevados costes de funcionamiento de las boutiques con sede en Dubái implican que "deben operar a pleno rendimiento o sufriremos pérdidas constantes... un escenario de reducción del gasto turístico durante todo el año es realmente malo".

Otros se muestran más optimistas. El director de una cadena internacional de tiendas de lujo afirmó que muchos de sus clientes del Golfo Pérsico habían abandonado la región para trasladarse a Europa, especialmente a Londres, y que seguían comprando allí.

Harrods, con sede en Londres, afirmó que esperaba que muchos de sus clientes del Golfo "prolongarán sus estancias este verano" y que tenía "confianza" en los meses venideros.

El gasto minorista es un motor fundamental de la economía de Dubái. En el tercer trimestre de 2025, los sectores de comercio mayorista y minorista representaron el 25,9% del producto interno bruto del emirato.

La debilitación de la demanda de los consumidores se ve agravada por la interrupción del suministro de bienes a la región, causada principalmente por las severas restricciones impuestas por Irán al uso del estrecho de Ormuz.

Según DHL, los barcos que llegan al cercano puerto de Khor Fakkan, situado a unos 137 kilómetros de Dubái y que da prioridad a los bienes esenciales, están sufriendo retrasos de 10 días o más.

Las empresas europeas se han visto obligadas a desviar las mercancías con destino a Dubái a través de los puertos de Omán y Arabia Saudí. La necesidad de que los envíos recorran cientos de kilómetros por carretera ha provocado una escasez de camiones y un fuerte aumento de los costes de transporte, según tres personas familiarizadas con el asunto.

Las primas por riesgo de guerra de entre US$ 3.000 y US$ 5.000 por contenedor se han convertido en la norma. DHL confirmó que añadiría recargos por costes de combustible y tiempos de viaje mediante un “mecanismo establecido”.

Dos exportadores con sede en Milán, entre ellos un fabricante de muebles de lujo, afirmaron que la mercancía destinada a grandes clientes corporativos en Dubái había sido desviada a Yeda, desde donde sería transportada por carretera a los Emiratos Árabes Unidos. Según uno de los exportadores, la empresa de transporte aplicó recargos de más de 30.000 euros.

Algunos exportadores han descubierto que los envíos que se dirigían a Oriente Medio cuando estalló la guerra han terminado en lugares tan lejanos como India o Singapur. El ejecutivo de una empresa de mudanzas describió la situación como una “auténtica pesadilla”.