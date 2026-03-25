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La guerra vacía los ostentosos centros comerciales de Dubái y sacude uno de los epicentros de la industria del lujo

La afluencia de público y las ventas están cayendo drásticamente en los mall del emirato, mientras las empresas luchan contra el caos en la cadena de suministro.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 25 de marzo de 2026 a las 11:30 hrs.

medio oriente conflictos internacionales guerra Mall Comercio Lujo Retail moda
<p>Gente haciendo compras en el centro comercial Mall of the Emirates en Dubái. Foto: Reuters</p>

Gente haciendo compras en el centro comercial Mall of the Emirates en Dubái. Foto: Reuters

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