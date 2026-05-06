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La startup china de IA DeepSeek se acerca a una valorización de US$ 45.000 millones

La valorización se dispara en medio de conversaciones de financiamiento en curso, mientras inversionistas como Tencent buscan una participación en el laboratorio de IA.

Por: Financial Times

Publicado: Miércoles 6 de mayo de 2026 a las 08:20 hrs.

China Startups Inteligencia Artificial IA tecnología
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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