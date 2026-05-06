La startup china de IA DeepSeek se acerca a una valorización de US$ 45.000 millones

La valorización se dispara en medio de conversaciones de financiamiento en curso, mientras inversionistas como Tencent buscan una participación en el laboratorio de IA.

El mayor vehículo de inversión en semiconductores respaldado por el Estado en China está en conversaciones para liderar el financiamiento de la primera ronda de levantamiento de capital de DeepSeek, una operación que podría valorar a la startup de IA en cerca de US$ 45.000 millones.

El China Integrated Circuit Industry Investment Fund, conocido habitualmente como el “Big Fund”, busca encabezar la inversión en DeepSeek, según cuatro personas con conocimiento de las conversaciones.

Entre otros inversionistas que siguen negociando una participación están el gigante tecnológico chino Tencent, aunque la conformación final de la ronda aún no ha sido definida.

DeepSeek saltó a la fama en enero de 2025 tras el lanzamiento de R1, un potente modelo de lenguaje de gran escala de código abierto, que según la compañía fue entrenado usando solo una fracción de la capacidad computacional empleada por modelos desarrollados por rivales estadounidenses como OpenAI.

La valorización de DeepSeek ha aumentado de forma significativa desde los US$ 20.000 millones en que estaba cuando comenzó las conversaciones para levantar capital hace apenas unas semanas, a medida que los inversionistas buscan apostar por el potencial del laboratorio pese a su escaso foco en la comercialización.

Liang Wenfeng, el multimillonario fundador de la startup con sede en Hangzhou, también podría invertir personalmente en esta ronda, dijeron dos de las fuentes. Según registros corporativos, controla el 89,5% de DeepSeek a través de participaciones personales y grupos afiliados.

El respaldo del fondo gubernamental más estratégico de China en semiconductores reforzaría la posición de DeepSeek como líder en el desarrollo de modelos de IA de frontera en el país, además de promover un ecosistema chino compuesto por modelos, software y chips nacionales.

China ha lanzado tres fases del “Big Fund” respaldado por el Estado para apoyar el impulso de autosuficiencia promovido por el Presidente Xi Jinping, frente a los esfuerzos de Estados Unidos por restringir el acceso del país a tecnologías como los equipos avanzados para la producción de semiconductores.

En su tercera ronda de financiamiento en 2024, el fondo reunió US$ 47.000 millones provenientes del Ministerio de Finanzas, gobiernos locales y bancos estatales, con el mandato de invertir en equipamiento y materiales para semiconductores. No ha respaldado públicamente a ninguno de los otros actores chinos de modelos de lenguaje de gran escala.

El Big Fund ha financiado a empresas clave de la industria de semiconductores china, entre ellas Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), la mayor y más avanzada fundición del país, así como Yangtze Memory Technologies Corp., el principal fabricante chino de chips de memoria.

China y los chips

DeepSeek señaló en el lanzamiento de su más reciente modelo V4 que había sido optimizado para ejecutar inferencia —el proceso computacional que usan los modelos de lenguaje para generar respuestas— en los chips Ascend 950PR de Huawei.

Las ventas de chips de IA de Huawei se han disparado este año, después de superar a Nvidia en China, el mayor proveedor mundial de chips para IA, cuyos productos más avanzados siguen prohibidos de ingresar al país, reportó el Financial Times la semana pasada.

Aun así, la cantidad total de chips de IA que produce China sigue siendo apenas una fracción de la de Estados Unidos, y estos procesadores están al menos dos generaciones por detrás.

Para acortar esa brecha, Beijing apuesta a que sus empresas tecnológicas —desde fabricantes de chips hasta desarrolladores de modelos— trabajen estrechamente en conjunto. El objetivo es desarrollar un ecosistema que pueda sostener la competitividad de China en IA pese al endurecimiento de los controles de exportación de Estados Unidos.

Ese ecosistema podría representar una amenaza para el dominio global de Estados Unidos, según el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

“El día en que DeepSeek salga primero en Huawei, ese será un resultado horrible para nuestra nación”, dijo en una entrevista reciente con el podcaster Dwarkesh Patel.

Eso podría conducir a un escenario en que “los modelos de IA en todo el mundo se desarrollen y funcionen mejor en hardware no estadounidense”, añadió.

Desde que captó atención global el año pasado, DeepSeek se ha concentrado en entrenar modelos de IA de frontera, en lugar de desarrollar un negocio comercial de venta de IA a empresas o expandir su chatbot de consumo.

La capacidad de programación de DeepSeek está entre las mejores de China, donde pares como Zhipu y Moonshot esperan que sus ingresos sigan disparándose, según una de las personas que está considerando invertir. Zhipu, que cotiza en Hong Kong, tiene una capitalización bursátil de US$ 52.000 millones.

Inicialmente, Liang quería recaudar una suma nominal para asignar un valor a las opciones sobre acciones de DeepSeek, en un intento por evitar que sus investigadores fueran captados por competidores que ofrecen paquetes salariales muy elevados, reportó el FT el mes pasado. Las opciones sobre acciones suelen representar la mayor parte de la remuneración de un investigador de IA.

Ahora que la valorización de DeepSeek ha subido significativamente, Liang podría considerar recaudar más dinero para fortalecer una reserva de recursos destinada a futuras inversiones en capacidad computacional, dijo esa persona.

DeepSeek, el Big Fund y Tencent no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.