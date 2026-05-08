La startup de scooters y bicicletas eléctricas Lime prepara su apertura en bolsa con una valorización por US$ 2.000 millones

Fundada en 2017, Lime ofrece alquileres a corto plazo de scooters y bicicletas en aproximadamente 230 ciudades de 29 países. En la imagen, en Londres. (Foto: Bloomberg)

El operador de característico color verde brillante planea cotizar en Nasdaq en Estados Unidos este mismo año.

Lime, la startup de scooters y bicicletas eléctricas respaldada por Uber, presentó este viernes una solicitud para una oferta pública inicial (OPI) en Estados Unidos, en una prueba del interés de los inversionistas por esta empresa que ha llenado las calles de ciudades como Londres y París con sus característicos vehículos de color verde brillante.

La empresa matriz de Lime, Neutron Holdings, presentó su formulario S-1, en el que se muestran los planes para cotizar en el Nasdaq con el símbolo "LIME". El operador de bicicletas y scooters con sede en San Francisco espera salir a bolsa con una valoración aproximada de US$ 2.000 millones, según fuentes cercanas al asunto. Lime declinó hacer comentarios.

La última valoración de Lime fue de unos US$ 500 millones en 2020, cuando Uber adquirió una participación significativa. Sin embargo, esa operación supuso una caída respecto a los US$ 2.400 millones en los que estaba valorada antes de la pandemia de Covid-19.

Según la documentación presentada, Goldman Sachs y JPMorgan Chase son los bancos principales que gestionan la OPI.

Fundada en 2017, Lime ofrece alquileres a corto plazo de scooters y bicicletas eléctricas en aproximadamente 230 ciudades de 29 países.

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Alternativa popular, pero también con críticas

Las bicicletas eléctricas compartidas se han convertido en una alternativa popular a los autobuses y trenes en muchas ciudades, especialmente entre turistas y jóvenes urbanos.

Sin embargo, las autoridades locales llevan años lidiando con el dilema de reducir el tráfico y la contaminación, y con el vandalismo y el mal uso de las bicicletas eléctricas, que, según los críticos, provocan problemas de seguridad vial y accesibilidad.

La salida a bolsa podría marcar un punto de inflexión para Lime y el sector de la micromovilidad en general, que ha tenido dificultades para superar los obstáculos regulatorios y no ha logrado atraer inversores tras años de fuertes pérdidas que marcaron el lanzamiento inicial de estos servicios.

Bird, un operador de micromovilidad rival, se declaró en bancarrota en 2023 tras sufrir grandes pérdidas. La empresa llegó a estar valorada en más de US$ 2.000 millones.

Pérdidas el año pasado y gastos en aumento

Los últimos resultados anuales de Lime, publicados en su prospecto informativo, muestran que sus ingresos crecieron un 29% interanual en 2025, hasta alcanzar los US$ 886 millones, pero las pérdidas netas aumentaron un 75%, hasta los US$ 59,3 millones, durante el mismo periodo.

Lime ha generado flujo de caja libre positivo durante los últimos tres años, alcanzando los US$ 103,8 millones en 2025, y su margen bruto ha mejorado del 32,4% en 2023 al 39% el año pasado.

Sin embargo, Lime advirtió en sus factores de riesgo que ha registrado pérdidas anuales desde su creación en 2017 y que "quizás no logre o no mantenga la rentabilidad en el futuro". Añadió que sus gastos "probablemente aumentarán" a medida que se expanda a nuevas ciudades e invierta más en marketing.

También advirtió que se enfrenta a "demandas que alegan que nuestros vehículos aumentan el riesgo de lesiones en las piernas" en Reino Unido, un fenómeno conocido como "pierna Lime", que algunos atribuyen al peso y al diseño de sus bicicletas eléctricas. En los últimos meses se han lanzado nuevos modelos de bicicletas eléctricas más pequeños en Londres.

"En el pasado, y prevemos en el futuro, incurrir en gastos sustanciales relacionados con demandas y litigios derivados de lesiones y fallecimientos de usuarios de bicicletas y otros usuarios de la vía pública", declaró Lime.

El grupo, liderado por Wayne Ting, exejecutivo de Uber, ha buscado reconstruirse tras la pandemia, cuando sus servicios se vieron gravemente afectados y se vio obligado a suspender los viajes en casi dos docenas de países.