Trump y Netanyahu se preparan para conversaciones cruciales sobre el nuevo plan de paz para Gaza
El primer ministro israelí sigue bajo presión de sus aliados ultranacionalistas para garantizar la "derrota total" de Hamás.
Noticias destacadas
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto mantener conversaciones cruciales sobre Gaza con Donald Trump el lunes en Washington, mientras Estados Unidos promueve un nuevo plan destinado a poner fin a casi dos años de guerra.
Netanyahu se reunirá con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca por cuarta vez desde que Trump regresó al poder en enero (más que cualquier otro líder mundial), pero los funcionarios israelíes se están preparando para un intercambio potencialmente tenso sobre la guerra de Gaza.
En una publicación en su plataforma Truth Social el domingo, Trump declaró: «Tenemos una oportunidad real de GRANDEZA EN ORIENTE MEDIO. TODOS ESTÁN A BORDO PARA ALGO ESPECIAL, POR PRIMERA VEZ. ¡LO CONSEGUIREMOS!».
Esta semana, en Nueva York, para las reuniones de la ONU, Trump presentó a los líderes árabes y musulmanes un nuevo plan de 21 puntos para poner fin a la guerra. Este plan exige un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes israelíes restantes retenidos por Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la franja sitiada.
Un organismo supervisor internacional supervisaría un comité palestino que gobernaría el territorio durante un período de transición
Cuando el domingo se le preguntó en Fox News sobre las conversaciones en Gaza, el vicepresidente estadounidense JD Vance dijo que se sentía "más optimista sobre dónde estamos ahora que dónde hemos estado en cualquier otro momento de los últimos meses".
Pero añadió: “Estas cosas pueden descarrilarse en el último minuto”.
Cuando también se le preguntó sobre el plan respaldado por Trump en Fox el domingo, Netanyahu dijo "estamos trabajando en ello".
"Aún no está finalizado, pero estamos trabajando en ello con el equipo del presidente Trump, de hecho, en este mismo momento. Y espero que podamos sacarlo adelante", dijo.
En un desafiante discurso ante la ONU el viernes, Netanyahu no mencionó el plan de 21 puntos e insistió en que Israel “terminaría el trabajo” contra Hamás en Gaza y no permitiría la creación de un Estado palestino, como exige gran parte de la comunidad internacional.
El líder israelí reiteró sus condiciones para el fin de la guerra, incluyendo la liberación de los 48 rehenes —20 de los cuales se cree que aún siguen vivos— y que Hamás deponga las armas. También rechazó cualquier intervención de la Autoridad Palestina en Gaza, que ejerce un autogobierno limitado en la Cisjordania ocupada.
Un funcionario israelí declaró a principios de esta semana que Israel estaba al tanto del plan respaldado por Estados Unidos para Gaza, pero que «lo que se implemente contará con el consentimiento de Israel. Nada ocurrirá sin él».
Un segundo funcionario israelí fue más allá y agregó que había “alarma” y “caos” dentro de la delegación israelí en Estados Unidos, sugiriendo que varios gobiernos árabes habían influenciado a Trump para “apoyar un plan que va en contra” de la posición israelí.
Sin embargo, varias personas familiarizadas con el plan de Gaza advirtieron que la propuesta estadounidense aún se estaba negociando y que los borradores filtrados a los medios en los últimos días aún podrían modificarse, especialmente después de la reunión de Netanyahu con Trump.
Hamás dijo el domingo que no había recibido ninguna propuesta nueva de mediadores internacionales y que las negociaciones sobre un acuerdo de cese del fuego a cambio de rehenes estaban estancadas desde principios de septiembre después de un ataque israelí en la capital qatarí, Doha, contra el liderazgo de Hamás.
Presionado por aliados políticos ultranacionalistas, Netanyahu se ha mostrado reacio a poner fin a la ofensiva contra Hamás hasta que se logre una victoria total sobre el grupo militante palestino. Este mes, expandió sus operaciones a la ciudad de Gaza, donde aún residen cientos de miles de personas.
Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad nacional de extrema derecha de Israel, escribió en la plataforma de redes sociales X el sábado por la noche: “Señor Primer Ministro, no tiene mandato para poner fin a la guerra sin una derrota completa de Hamás”.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Dante Contreras y el debate salario mínimo-empleo: “Mucha gente se apresuró a validar a ciegas el informe del Banco Central”
El economista planteó dudas sobre la ampliación del estudio de empleo incluido en el IPOM, señalando que se trata de un informe disponible desde diciembre de 2024 y que su difusión ahora podría responder a otros intereses.
Viviendas sociales: Ministro Grau niega deuda de US$ 1.000 millones y asegura que "no ha habido ninguna quiebra"
En Estado Nacional de TVN, el ministro destacó la gestión del titular del Minvu y adelantó que será una de las carteras con mayores incrementos de gasto en el presupuesto que se anunciará esta semana.
A tres años de su lanzamiento, ScaleX enfrenta falta de liquidez, pérdida de patrocinadores y bajo interés de inversionistas
Las startups acusan que hay un mercado inmaduro y pocas empresas listadas, pero coinciden en que los institucionales podrían darle el impulso que necesita.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete