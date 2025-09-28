Trump y Netanyahu se preparan para conversaciones cruciales sobre el nuevo plan de paz para Gaza

El primer ministro israelí sigue bajo presión de sus aliados ultranacionalistas para garantizar la "derrota total" de Hamás.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene previsto mantener conversaciones cruciales sobre Gaza con Donald Trump el lunes en Washington, mientras Estados Unidos promueve un nuevo plan destinado a poner fin a casi dos años de guerra.

Netanyahu se reunirá con el presidente de Estados Unidos en la Casa Blanca por cuarta vez desde que Trump regresó al poder en enero (más que cualquier otro líder mundial), pero los funcionarios israelíes se están preparando para un intercambio potencialmente tenso sobre la guerra de Gaza.

En una publicación en su plataforma Truth Social el domingo, Trump declaró: «Tenemos una oportunidad real de GRANDEZA EN ORIENTE MEDIO. TODOS ESTÁN A BORDO PARA ALGO ESPECIAL, POR PRIMERA VEZ. ¡LO CONSEGUIREMOS!».

Esta semana, en Nueva York, para las reuniones de la ONU, Trump presentó a los líderes árabes y musulmanes un nuevo plan de 21 puntos para poner fin a la guerra. Este plan exige un alto el fuego permanente, la liberación de todos los rehenes israelíes restantes retenidos por Hamás y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización en la franja sitiada.

Un organismo supervisor internacional supervisaría un comité palestino que gobernaría el territorio durante un período de transición

Cuando el domingo se le preguntó en Fox News sobre las conversaciones en Gaza, el vicepresidente estadounidense JD Vance dijo que se sentía "más optimista sobre dónde estamos ahora que dónde hemos estado en cualquier otro momento de los últimos meses".

Pero añadió: “Estas cosas pueden descarrilarse en el último minuto”.

Cuando también se le preguntó sobre el plan respaldado por Trump en Fox el domingo, Netanyahu dijo "estamos trabajando en ello".

"Aún no está finalizado, pero estamos trabajando en ello con el equipo del presidente Trump, de hecho, en este mismo momento. Y espero que podamos sacarlo adelante", dijo.

En un desafiante discurso ante la ONU el viernes, Netanyahu no mencionó el plan de 21 puntos e insistió en que Israel “terminaría el trabajo” contra Hamás en Gaza y no permitiría la creación de un Estado palestino, como exige gran parte de la comunidad internacional.

El líder israelí reiteró sus condiciones para el fin de la guerra, incluyendo la liberación de los 48 rehenes —20 de los cuales se cree que aún siguen vivos— y que Hamás deponga las armas. También rechazó cualquier intervención de la Autoridad Palestina en Gaza, que ejerce un autogobierno limitado en la Cisjordania ocupada.

Un funcionario israelí declaró a principios de esta semana que Israel estaba al tanto del plan respaldado por Estados Unidos para Gaza, pero que «lo que se implemente contará con el consentimiento de Israel. Nada ocurrirá sin él».

Un segundo funcionario israelí fue más allá y agregó que había “alarma” y “caos” dentro de la delegación israelí en Estados Unidos, sugiriendo que varios gobiernos árabes habían influenciado a Trump para “apoyar un plan que va en contra” de la posición israelí.

Sin embargo, varias personas familiarizadas con el plan de Gaza advirtieron que la propuesta estadounidense aún se estaba negociando y que los borradores filtrados a los medios en los últimos días aún podrían modificarse, especialmente después de la reunión de Netanyahu con Trump.

Hamás dijo el domingo que no había recibido ninguna propuesta nueva de mediadores internacionales y que las negociaciones sobre un acuerdo de cese del fuego a cambio de rehenes estaban estancadas desde principios de septiembre después de un ataque israelí en la capital qatarí, Doha, contra el liderazgo de Hamás.

Presionado por aliados políticos ultranacionalistas, Netanyahu se ha mostrado reacio a poner fin a la ofensiva contra Hamás hasta que se logre una victoria total sobre el grupo militante palestino. Este mes, expandió sus operaciones a la ciudad de Gaza, donde aún residen cientos de miles de personas.

Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad nacional de extrema derecha de Israel, escribió en la plataforma de redes sociales X el sábado por la noche: “Señor Primer Ministro, no tiene mandato para poner fin a la guerra sin una derrota completa de Hamás”.