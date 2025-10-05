Click acá para ir directamente al contenido
Internacional

Israel ataca Gaza mientras los palestinos depositan esperanzas en el plan de Trump

El Presidente de Estados Unidos, que había ordenado el fin de los bombardeos, dijo el sábado que Israel había acordado una "línea de retirada inicial" dentro de Gaza y que "cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será 'Inmediatamente' efectivo".

Por: Reuters

Publicado: Domingo 5 de octubre de 2025 a las 10:59 hrs.

