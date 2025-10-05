Israel ataca Gaza mientras los palestinos depositan esperanzas en el plan de Trump

El Presidente de Estados Unidos, que había ordenado el fin de los bombardeos, dijo el sábado que Israel había acordado una "línea de retirada inicial" dentro de Gaza y que "cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será 'Inmediatamente' efectivo".

Aviones y tanques israelíes bombardearon zonas de toda la Franja de Gaza durante la noche y el domingo, destruyendo varios edificios residenciales, según testigos, mientras los palestinos esperaban que un plan estadounidense para poner fin a la guerra alivie pronto su sufrimiento.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que había ordenado el fin de los bombardeos, dijo el sábado en su plataforma Truth Social que Israel había acordado una "línea de retirada inicial" dentro de Gaza y que "cuando Hamás lo confirme, el alto el fuego será INMEDIATAMENTE efectivo".

Israel intensificó su ofensiva mientras Egipto se prepara para recibir a delegados de Hamás, Israel y Estados Unidos, así como de Qatar, para iniciar conversaciones sobre la puesta en marcha del esfuerzo más avanzado hasta ahora para detener el conflicto.

Algunos palestinos, que han visto fracasar múltiples intentos de alto el fuego desde que comenzó la guerra hace dos años y luego se expandió por Oriente Medio, están perdiendo la paciencia.

El desplazado palestino Ahmed Assad se mostró esperanzado cuando conoció el plan de Trump.

"Por desgracia, esto no se traduce sobre el terreno. No vemos ningún cambio en la situación, al contrario, no sabemos qué medidas tomar, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en la calle? ¿Nos vamos?", preguntó.

Conversaciones en Egipto

Hamás había recibido una respuesta positiva de Trump el viernes al decir que aceptaba ciertas partes clave de su propuesta de paz de 20 puntos, incluido el fin de la guerra, la retirada de Israel y la liberación de rehenes israelíes y cautivos palestinos.

Sin embargo, el grupo dejó algunas cuestiones en el aire para seguir negociando, así como preguntas sin respuesta, como si estaría dispuesto a desarmarse, una exigencia clave de Israel para poner fin a la guerra.

"Los avances dependerían de si Hamás aceptaría el mapa, que muestra que el ejército israelí seguiría controlando la mayor parte de la Franja de Gaza", dijo un funcionario palestino, cercano a las conversaciones.

"Hamás también podría pedir un calendario estricto para la retirada israelí de Gaza. La primera fase de las conversaciones determinará cómo van a proceder las cosas", dijo a Reuters, pidiendo que no se mencione su nombre.

El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, dijo en X que detener los ataques a Gaza era un "grave error".

Smotrich y el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, también de línea dura, tienen una influencia significativa en el Gobierno de Netanyahu y han amenazado con derribarlo si termina la guerra de Gaza.