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Mexicana Klar incorpora Apple Pay dentro de su sistema de pago

A través de un comunicado, la compañía señaló que el anuncio es un paso fundamental hacia la modernización de la experiencia de pago en el país latinoamericano.

Por: Karen Flores B.

Publicado: Martes 21 de abril de 2026 a las 18:40 hrs.

México Banca FinTech medios de pago Apple internacional América Latina
<p>Mexicana Klar incorpora Apple Pay dentro de su sistema de pago</p>

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