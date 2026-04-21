Mexicana Klar incorpora Apple Pay dentro de su sistema de pago
A través de un comunicado, la compañía señaló que el anuncio es un paso fundamental hacia la modernización de la experiencia de pago en el país latinoamericano.
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Klar -la fintech mexicana que el año pasado adquirió la unidad digital del banco mexicano Banorte-, anunció la incorporación de Apple Pay a su sistema de pago para sus clientes en el país latinaomericano.
A través de un comunicado, la firma señalo que para pagar en tiendas, los clientes deberán hacen doble clic en el botón lateral, autenticarse y acercan su iPhone o Apple Watch a una terminal de pago para realizar un pago sin contacto.
A su vez, también podrán usar Apple Pay en iPhone, Mac, iPad y Apple Vision Pro para realizar compras de forma más rápida y cómoda dentro de aplicaciones o en la web, sin necesidad de crear cuentas ni ingresar repetidamente su información personal, datos de tarjeta o información de envío y facturación.
Con el anuncio, Stefan Möller, CEO y fundador de Klar, afirmó que la prioridad de la compañía "es ofrecer tecnología que facilite la vida de nuestros usuarios”. En esa línea, agregó que “ofrecer Apple Pay a nuestros tarjetashabientes es un paso fundamental hacia la modernización de la experiencia de pago en México, permitiendo a nuestros clientes operar con los más altos estándares de seguridad global de una manera sumamente sencilla”.
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