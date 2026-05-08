Dueña de Dunkin' Donuts presenta su solicitud de salida a bolsa en EEUU

La OPI de Inspire Brands podría recaudar cerca de US$ 2 mil millones. La compañía cuenta con más de 33.300 restaurantes, operados por más de 2.700 franquiciados, en cerca de 60 mercados a nivel global.

Inspire Brands, dueño de las cadenas de comida rápida Dunkin’, Arby’s y Jimmy John’s, presentó confidencialmente una solicitud para una oferta pública inicial de acciones (OPI) en Estados Unidos.

La cantidad de acciones y el rango de precio de la oferta propuesta aún no han sido determinados, según un comunicado de la compañía publicado el viernes. La OPI podría recaudar cerca de US$ 2 mil millones, según han señalado personas familiarizadas con el asunto.

Inspire fue creada por Roark Capital en 2018 como propietaria, operadora y franquiciadora de un portafolio de marcas de restaurantes. Las operaciones de la compañía con sede en Atlanta también incluyen Baskin-Robbins, Sonic Drive-In y Buffalo Wild Wings. En 2020, Inspire compró Dunkin’ Brands en una operación de exclusión bursátil valorada en US$ 11 mil millones.

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Inspire Brands ha estado evaluando una apertura en bolsa desde al menos 2024 y en ese momento sostuvo conversaciones con potenciales asesores, según informó Bloomberg News.

Las compañías de industrias orientadas al consumidor han incrementado su actividad en los últimos meses pese a la incertidumbre sobre una eventual desaceleración del gasto de los consumidores debido al mayor costo de vida.

Jersey Mike’s Subs, la cadena de sándwiches respaldada por Blackstone, también presentó confidencialmente una solicitud para cotizar en bolsa. Busca una valorización de al menos US$ 12 mil millones en una IPO que podría concretarse tan pronto como en el tercer trimestre, según personas familiarizadas con el tema. Mavis Tire Express Services, proveedor de servicios de reparación automotriz y neumáticos que cuenta con Midas y Tuffy entre sus marcas, eligió bancos para una venta de acciones que podría recaudar cerca de US$ 2 mil millones, informó Bloomberg News.

Inspire registró ventas globales por US$ 33.400 millones en 2025, según su sitio web. Al cierre de ese año, tenía más de 33.300 restaurantes, operados por más de 2.700 franquiciados, en cerca de 60 mercados a nivel global, según muestra el sitio.

La oferta está siendo liderada por JPMorgan Chase y Bank of America, e Inspire también está trabajando con Barclays, Goldman Sachs Group y Morgan Stanley en la operación, según informó Bloomberg News.