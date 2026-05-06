El préstamo con respaldo de chips de CoreWeave genera una demanda de US$ 19 mil millones

Según fuentes familiarizadas con el asunto, CoreWeave Inc. consiguió órdenes de inversión por valor de US$ 19.000 millones para un préstamo de US$ 3.100 millones respaldado por contratos de clientes para microchips; se trata del primero de su tipo en ser sindicado a gran escala en el mercado estadounidense de préstamos apalancados.

Según fuentes que prefirieron permanecer en el anonimato debido a la confidencialidad de los detalles, esta demanda se sitúa casi con toda seguridad entre las más altas jamás registradas para un préstamo a plazo fijo. Se trata de una de las señales más claras hasta la fecha de que los inversionistas en los segmentos más arriesgados del mercado crediticio están ansiosos por participar en el auge de la infraestructura de IA, siempre y cuando existan las garantías adecuadas.

El préstamo a 5,5 años de CoreWeave está respaldado por contratos vinculados a unidades de procesamiento gráfico que impulsan los modelos de IA para OpenAI, desarrollador de ChatGPT, y Cohere Inc. La empresa de computación en la nube también acordó reembolsar la deuda en su totalidad durante su vigencia, una cláusula que dio a los inversores mayor confianza en que no incurrirá en impago.

El préstamo se cotizó el miércoles a 4,5 puntos porcentuales por encima del índice de referencia —50 puntos básicos más ajustado de lo inicialmente previsto— con un descuento de 99 centavos por dólar, según informaron fuentes que pidieron no ser identificadas debido a la confidencialidad de los detalles. En promedio, los préstamos apalancados en EE. UU. se han cotizado este año a unos 3 puntos porcentuales por encima del índice de referencia, según datos recopilados por Bloomberg.

Según fuentes familiarizadas con la fijación de precios, el préstamo se cotizó a unos 102 centavos por dólar este miércoles.

Morgan Stanley y Mitsubishi UFJ Financial Group gestionaron la venta del préstamo. Los representantes de los bancos no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

Esta operación representa la primera financiación mediante GPU que se introduce en el mercado estadounidense de préstamos apalancados. CoreWeave ha realizado cuatro operaciones similares, pero estas fueron de colocación privada y se limitaron a un reducido grupo de inversores. La sindicación total del préstamo amplía la base de inversores potenciales y permite su negociación en el mercado secundario.

CoreWeave ha tenido que pagar precios elevados para captar capital en el mercado de bonos de alto rendimiento. El pasado mes, la empresa obtuvo préstamos por valor de US$ 2.750 millones mediante emisiones consecutivas de bonos que ofrecieron a los inversores una rentabilidad de hasta el 9,75 %.

En marzo, la compañía obtuvo un préstamo privado de US$ 8.500 millones para GPU vinculado a Meta Platforms Inc., que obtuvo una calificación de grado de inversión, lo que refleja la sólida calificación crediticia de su cliente.

Según las estimaciones de los analistas recopiladas por Bloomberg, CoreWeave tiene previsto duplicar aproximadamente su gasto de capital hasta alcanzar los US$ 32.000 millones este año.