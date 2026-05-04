Elon Musk y la SEC llegan a un acuerdo para resolver la demanda por la compra de Twitter en 2022

El acuerdo cierra la demanda del regulador que acusaba al empresario de no informar a tiempo su participación superior a 5% en la red social, lo que -según la agencia- habría generado pérdidas por más de US$ 150 millones a otros accionistas.

Elon Musk acordó pagar US$ 1,5 millones para resolver las acusaciones de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés) que apuntaba a que perjudicó a los accionistas de Twitter en 2022 al no revelar adecuadamente el aumento de su participación en la empresa de redes sociales.

Un trust revocable de Elon Musk pagaría la multa para poner fin a la demanda de la SEC bajo el plan, que aún está sujeto a la aprobación judicial. Musk no admitió las acusaciones del regulador, según una presentación realizada el lunes.

Se trata de una multa mucho menor a la que, según el abogado de Musk, la SEC buscó inicialmente. La agencia de Wall Street solicitó en diciembre de 2024 que Musk pagara más de US$ 200 millones para llegar a un acuerdo, de acuerdo con una carta que sus abogados enviaron al organismo y que fue revisada por Bloomberg News.

La SEC demandó a Musk en enero de 2025, días antes de que el Presidente Donald Trump asumiera el cargo, alegando que Musk incumplió el plazo para revelar que había acumulado más de 5% de las acciones de la plataforma de redes sociales. Ese retraso le costó a los accionistas de Twitter más de US$ 150 millones, señaló el regulador. Musk posteriormente compró la compañía en 2022 y la rebautizó como X.

“El señor Musk ahora ha sido exonerado de todos los asuntos relacionados con la presentación tardía de formularios en la adquisición de Twitter, tal como dijimos desde el principio que ocurriría”, dijo Alex Spiro, abogado de Musk, en un comunicado. “Un vehículo tipo trust ha acordado pagar una pequeña multa por el retraso en una presentación”.

Originalmente, la SEC buscaba una sanción civil y la devolución de ganancias ilícitas, además de intereses. El acuerdo anunciado el lunes contempla solo una multa civil.

La agencia sostuvo que una posición tan grande del multimillonario en la empresa habría impulsado fuertemente el precio de la acción si el público lo hubiera sabido, y que los inversionistas que vendieron sus títulos se perdieron importantes ganancias. Según la demanda, Musk también acumuló acciones a un descuento injusto de forma reservada.

Una vez que reveló adecuadamente su compra, las acciones de Twitter subieron 27%, indicó la demanda.

La SEC comenzó a investigar las compras de Twitter por parte de Musk en 2022. En septiembre de 2024, Musk dejó plantados a los abogados de la SEC que viajaron a Los Ángeles para su declaración en el caso, optando en cambio por asistir al lanzamiento de un cohete de su empresa SpaceX. Musk ofreció unos pocos miles de dólares para cubrir los gastos de viaje de los abogados del Gobierno. La agencia rechazó la oferta.

Cuando la SEC presentó la demanda, el abogado de Musk acusó al organismo de llevar a cabo una “campaña de acoso” de varios años contra el multimillonario. En ese momento, señaló que el tipo de acusaciones contra Musk normalmente solo conllevaría una sanción nominal.

Musk solicitó desestimar el caso de la SEC en agosto, calificándolo como “una pérdida de tiempo para este tribunal y de recursos de los contribuyentes”. La SEC respondió instando al juez a declarar a Musk responsable sin necesidad de juicio y afirmó que “no existe absolutamente ninguna disputa” en que el multimillonario incumplió el plazo.