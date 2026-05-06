Novo Nordisk reporta alta demanda de su píldora para perder peso en EEUU y su acción salta hasta 9%

Hasta el 17 de abril se habían emitido más de 2 millones de recetas médica de Wegovy, con más de 200 mil solo en esa semana.

Según informó Novo Nordisk en su reporte del primer trimestre difundido este miércoles, la píldora Wegovy para perder peso tuvo el mejor lanzamiento de cualquier tratamiento reciente en Estados Unidos, impulsando un alza de hasta 9% en su acción en la bolsa de Copenhague, avance que se ha moderado a 7% en el transcurso del día.

En detalle, hasta el 17 de abril se habían emitido más de 2 millones de recetas médicas, con más de 200 mil solo en esa semana. Las recetas de la píldora se están acercando al nivel de la inyección original Ozempic, que registró 270 mil en esa misma semana.

“Aunque se espera que la píldora represente solo entre 4% y 5% de los ingresos totales en 2026, sigue siendo alentador”, dijo Per Hansen, economista de inversiones en Nordnet. “El momentum es lo que impulsa las acciones, y aquí hay un fuerte momentum”.

Año desafiante

De todas maneras, la compañía danesa proyectó una baja de 12% en sus ventas este año, levemente por debajo de la estimación previa de 13%.

Tras perder el liderazgo del mercado frente a la inyección Zepbound de Lilly, Novo enfrenta un nuevo desafío con la llegada el mes pasado de la propia píldora contra la obesidad de la empresa estadounidense, Foundayo. Hasta ahora, la competencia no ha afectado de manera significativa las recetas de la píldora Wegovy, dijo Novo.

“Hemos visto a más de 1 millón de personas usando la píldora Wegovy”, dijo el director ejecutivo Mike Doustdar en una conferencia telefónica. Los pacientes están cambiando desde productos competidores, con una “canibalización limitada” de otros medicamentos de Novo, señaló.

Las ventas totales del último trimestre cayeron 10% hasta 70.100 millones de coronas danesas (US$ 11 mil millones), indicó Novo este miércoles, ajustadas por una provisión extraordinaria vinculada a reembolsos en Estados Unidos. La utilidad operacional, excluyendo algunos ítems, cayó 15%.

La demanda por la píldora impulsó un salto en los ingresos por obesidad. Pero las ventas de medicamentos para la diabetes cayeron 18%, y el veterano superventas Ozempic —el medicamento más vendido de Novo— registró su nivel más bajo en dos años.

Los resultados de Novo se conocen después de que Lilly elevara su proyección la semana pasada. “Las acciones vinculadas a la obesidad parecen estar ganando más tracción entre los inversionistas tras un débil inicio de año”, dijo Kerry Holford, analista de Berenberg.