Papa John's cae en bolsa casi 5% por menores ventas afectadas por el pesimismo de los consumidores y la guerra de las pizzerías

La empresa confía en los nuevos productos del menú y las ofertas vigentes para atraer clientes.

Las acciones de Papa John's International se desplomaron después de que las ventas cayeran más de lo esperado, lo que indica que los consumidores están reduciendo sus salidas a comer fuera, mientras que las cadenas de pizzerías responden intensificando sus promociones.

Las acciones de la cadena de comida rápida con sede en Louisville cayeron hasta un 6% en Nueva York. Al cierre de este miércoles, habían perdido un 12% en lo que va del año.

Las ventas en tiendas comparables de Norteamérica retrocedieron un 6,4% en el primer trimestre, según informó Papa John's en un comunicado este jueves. Esta caída fue mayor que el descenso del 4,6% previsto por los analistas. Para 2026, Papa John's mantuvo su previsión de ventas comparables en Norteamérica de entre un -2% y un 4%.

La empresa tuvo que "navegar por un entorno de consumo cauteloso y un mercado de promoción de restaurantes de comida rápida", dijo el director ejecutivo de Papa John's, Todd Penegor, en un comunicado, refiriéndose a los restaurantes de servicio rápido.

Los restaurantes recibieron a menos clientes nuevos, y los que acudieron a Papa John's pidieron pizzas más pequeñas que no eran especialidades y compraron menos postres, dijo Penegor en una conferencia telefónica sobre resultados el jueves.

Cierres estratégicos y posible adquisición

Los resultados de Papa John's se producen tras el decepcionante dato de Domino's Pizza en ventas comparables la semana pasada, que la compañía atribuyó a que sus rivales lanzaron promociones similares, al tiempo que afirmó que esas ofertas podrían resultar insostenibles y podrían obligar a los competidores a cerrar tiendas.

Papa John's anunció el trimestre pasado que planea cerrar alrededor de 300 tiendas en Norteamérica entre 2026 y 2027. Papa John's cerró un total de 36 restaurantes en Norteamérica durante el primer trimestre.

La empresa confía en los nuevos productos del menú y las ofertas vigentes para atraer clientes.

Según un informe de prensa del mes pasado, Irth Capital está llevando a cabo un análisis exhaustivo de Papa John's con respecto a una posible adquisición.