Papa John's cae en bolsa casi 5% por menores ventas afectadas por el pesimismo de los consumidores y la guerra de las pizzerías
La empresa confía en los nuevos productos del menú y las ofertas vigentes para atraer clientes.
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Las acciones de Papa John's International se desplomaron después de que las ventas cayeran más de lo esperado, lo que indica que los consumidores están reduciendo sus salidas a comer fuera, mientras que las cadenas de pizzerías responden intensificando sus promociones.
Las acciones de la cadena de comida rápida con sede en Louisville cayeron hasta un 6% en Nueva York. Al cierre de este miércoles, habían perdido un 12% en lo que va del año.
Las ventas en tiendas comparables de Norteamérica retrocedieron un 6,4% en el primer trimestre, según informó Papa John's en un comunicado este jueves. Esta caída fue mayor que el descenso del 4,6% previsto por los analistas. Para 2026, Papa John's mantuvo su previsión de ventas comparables en Norteamérica de entre un -2% y un 4%.
La empresa tuvo que "navegar por un entorno de consumo cauteloso y un mercado de promoción de restaurantes de comida rápida", dijo el director ejecutivo de Papa John's, Todd Penegor, en un comunicado, refiriéndose a los restaurantes de servicio rápido.
Los restaurantes recibieron a menos clientes nuevos, y los que acudieron a Papa John's pidieron pizzas más pequeñas que no eran especialidades y compraron menos postres, dijo Penegor en una conferencia telefónica sobre resultados el jueves.
Cierres estratégicos y posible adquisición
Los resultados de Papa John's se producen tras el decepcionante dato de Domino's Pizza en ventas comparables la semana pasada, que la compañía atribuyó a que sus rivales lanzaron promociones similares, al tiempo que afirmó que esas ofertas podrían resultar insostenibles y podrían obligar a los competidores a cerrar tiendas.
Papa John's anunció el trimestre pasado que planea cerrar alrededor de 300 tiendas en Norteamérica entre 2026 y 2027. Papa John's cerró un total de 36 restaurantes en Norteamérica durante el primer trimestre.
La empresa confía en los nuevos productos del menú y las ofertas vigentes para atraer clientes.
Según un informe de prensa del mes pasado, Irth Capital está llevando a cabo un análisis exhaustivo de Papa John's con respecto a una posible adquisición.
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