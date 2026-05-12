Paramount sella un acuerdo para transmitir los partidos del Mundial FIFA 2026 en Chile y otros cinco países de la región

La plataforma de streaming transmitirá junto a DSports -servicio de Directv- en nuestro país como en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay los encuentros los 104 partidos en vivo.

Paramount+ en conjunto con DSports -red deportiva de DirecTv-, anunciaron una alianza estratégica para transmitir los 104 partidos que tendrá la Copa del Mundo 2026 a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

Desde el 1 de junio, los usuarios que cuenten con la suscripción en Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, podrán acceder sin costo adicional a las señales DSports, DSports2 y DSports+ desde la misma plataforma de streaming para los partidos en vivo y transmisiones 24/7 de la cita planetaria.

“Estamos muy emocionados de asociarnos con DSports para llevar el evento deportivo más importante del mundo a los fanáticos del fútbol en América Latina”, expresó Augusto Rovegno, vicepresidente senior de contenido de Paramount+ para la región.

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Por su parte, Hernán Bidegaín, director de DSports, aseguró que será “una cobertura periodística integral”, similar al despliegue realizado por la señal en anteriores Copas del Mundo.

La Copa del Mundo 2026 será la primera en tener 48 selecciones para una cantidad total de 104 partidos, siendo la más extensa de la historia. El primer partido será entre México (uno de los anfitriones) frente a Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Azteca, el emblemático recinto en la zona sur de la capital mexicana.