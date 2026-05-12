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Paramount sella un acuerdo para transmitir los partidos del Mundial FIFA 2026 en Chile y otros cinco países de la región

La plataforma de streaming transmitirá junto a DSports -servicio de Directv- en nuestro país como en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay los encuentros los 104 partidos en vivo.

Por: Álvaro Santander Benitez

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 15:03 hrs.

Mundial 2030 Fútbol streaming Latinoamérica Álvaro Santander Benitez
<p>Foto: FIFA</p>

Foto: FIFA

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