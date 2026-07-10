Shein obtiene la autorización china para salir a bolsa en Hong Kong, tras frustrados intentos en Nueva York y Londres

Shein podría aspirar ahora a una valoración de entre US$ 40.000 y US$ 50.000 millones en su salida a bolsa. (Foto: Reuters)

La empresa de venta online ha esperado un año a recibir luz verde de Beijing para su salida a bolsa, que debía ser autorizada por las más altas instancias del Partido Comunista Chino.

China aprobó el viernes la tan esperada salida a bolsa en Hong Kong de la cadena de moda rápida Shein, según se desprende de un comunicado publicado en la página web de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores de China (CSRC), allanando así el camino para una cotización que no prosperó en Nueva York ni en Londres.

La empresa de venta online ha esperado un año a recibir luz verde de Beijing para su salida a bolsa, que debía ser autorizada por las más altas instancias del Partido Comunista Chino, según una fuente con conocimiento directo del asunto.

Beijing considera que Shein es un asunto políticamente delicado y ha temido que la empresa le cause más vergüenza tras el escándalo de las muñecas sexuales en Francia y las denuncias de malas prácticas laborales en sus proveedores de China, según la fuente.

En 2022, Shein llegó a estar valorada en hasta US$ 100.000 millones, aunque los inversionistas ajustaron más tarde sus cifras al desvanecerse el auge del comercio electrónico provocado por la pandemia y al intensificarse la oposición de políticos, minoristas y reguladores.

La última ronda de financiación privada de Shein, en mayo de 2023, la valoró en US$ 66.000 millones.

La fuente señaló que Shein podría aspirar ahora a una valoración de entre US$ 40.000 y US$ 50.000 millones en su salida a bolsa.

Esto la situaría muy por debajo de su principal rival, PDD Holdings, que cuenta con una capitalización bursátil de US$ 117.000 millones, pero es el doble que la cadena de moda rápida H&M, cuyo valor ronda los US$ 24.000 millones y que ha perdido cuota de mercado frente a Shein.