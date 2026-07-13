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TSMC registra alza de 36% en sus ventas y entrega una nueva señal del impulso del gasto en IA

El resultado fue impulsado por un salto de 68% registrado solo en el último mes.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 13 de julio de 2026 a las 08:54 hrs.

IA Multinacionales tecnología resultado de empresas mercados internacionales
<p>TSMC registra alza de 36% en sus ventas y entrega una nueva señal del impulso del gasto en IA</p>

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