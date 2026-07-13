TSMC registra alza de 36% en sus ventas y entrega una nueva señal del impulso del gasto en IA

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) reportó un aumento de 36% en sus ventas trimestrales, cumpliendo con las elevadas expectativas del mercado y entregando una nueva señal de que la demanda global por computación para inteligencia artificial (IA) se mantiene sólida.

El principal fabricante de chips para Nvidia Corp. y Apple Inc. informó ingresos por 1,27 billones de nuevos dólares taiwaneses (US$ 39.600 millones) en el trimestre terminado en junio, de acuerdo con los cálculos de Bloomberg, en línea con el promedio de las estimaciones de los analistas. El resultado fue impulsado por un salto de 68% registrado solo en el último mes.

El crecimiento sostenido refuerza el papel central de TSMC en la producción de los chips más avanzados del mundo para centros de datos y smartphones. La empresa más valiosa de Asia es considerada un indicador del despliegue global de infraestructura para IA, liderado por compañías como Meta Platforms Inc., cuya inversión este año probablemente superará los US$ 725 mil millones.

Sin embargo, los inversionistas enfrentan ahora las altas valorizaciones bursátiles y la duda sobre si Meta y sus competidores están construyendo más capacidad de cómputo de la que necesitarán en el futuro.

Muchos líderes de la industria, entre ellos TSMC, sostienen lo contrario. El CEO de TSMC, C.C. Wei, advirtió en junio que su empresa no podrá satisfacer durante años la demanda impulsada por clientes estadounidenses, incluso cuando entre en operación una mayor capacidad de manufactura en Estados Unidos.

SK Hynix Inc. también estima que la escasez de chips de memoria persistirá más allá de 2030, ya que el fuerte gasto de los operadores de centros de datos sigue impulsando la demanda tanto por memorias convencionales como por chips HBM (high-bandwidth memory), utilizados en sistemas de IA.

Aun así, el informe de TSMC coincidió con una venta masiva de acciones tecnológicas en Asia, que llevó a los inversionistas a castigar a referentes del sector como SK Hynix. Al mismo tiempo, los papeles de Tokyo Electron Ltd. —uno de los principales proveedores de equipos para fabricación de chips de TSMC, junto con ASML Holding NV— recortaron parte de las pérdidas registradas durante la mañana.

La cifra publicada este lunes ofrece a los inversionistas un adelanto del informe completo de resultados que TSMC entregará el jueves, el que ofrecerá una nueva visión sobre el equilibrio entre oferta y demanda en la industria de la IA.

El gasto de capital de la compañía taiwanesa es seguido de cerca como un barómetro de la oferta y demanda de componentes críticos, desde los aceleradores de IA de Nvidia hasta los procesadores para automóviles de Tesla Inc. y los procesadores de servidores utilizados para operar servicios de IA. TSMC ha señalado que destinará cerca de un récord de US$ 56 mil millones en gasto de capital este año.

Las ventas de junio de TSMC, según Bloomberg Intelligence, refuerzan la expectativa de que la demanda por IA y procesadores para servidores compensará la debilidad de smartphones y PC, fortaleciendo el argumento para nuevas alzas de precios que deberían elevar el margen bruto por encima del consenso de 67,1% y acercarlo al extremo superior de la guía de la compañía (67,5%). Los ingresos de junio, por NT$ 442.680 millones, ya sitúan las ventas del segundo trimestre en torno a US$ 40.080 millones, cerca del límite superior del rango proyectado.

El foco de la conferencia de resultados del 16 de julio estará puesto en el gasto de capital para 2026, específicamente en si la limitada capacidad de producción en tecnologías de vanguardia y empaquetado avanzado permitirá sostener un mayor plan de inversión, y en cómo TSMC responderá al impulso de Intel con su tecnología de empaquetado EMIB-T y a las ambiciones de Terafab de Tesla.

Las preocupaciones de los inversionistas persisten, ya que los mayores operadores de centros de datos continúan endeudándose y levantando capital para financiar sus proyectos. Una parte significativa del gasto en IA está hoy respaldada por un creciente endeudamiento y aún no existe una trayectoria asegurada hacia retornos atractivos que justifiquen ese nivel de inversión.

Durante la entrega de resultados del jueves, también es probable que los ejecutivos de TSMC aborden el creciente peso de la empresa en materia de seguridad geopolítica y económica.

La compañía está destinando unos US$ 265 mil millones al desarrollo de capacidad en un campus de última generación en Arizona, en línea con la política de la administración Trump de relocalizar la manufactura avanzada en Estados Unidos.