Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Buque de Maersk abandona el Golfo Pérsico bajo escolta militar de Estados Unidos

Así lo afirmó la misma compañía, mientras que el Comando Central de Estados Unidos detalló que son dos los buques con bandera estadounidense que completaron con éxito el tránsito por el estrecho de Ormuz,

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 4 de mayo de 2026 a las 16:32 hrs.

Maersk estrecho de ormuz Estados Unidos Irán guerra
<p>Buque de Maersk abandona el Golfo Pérsico bajo escolta militar de Estados Unidos</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Ricardo Orsini, el padre de la exdiputada del FA que produce los grandes eventos corporativos
2
Economía y Política

Imacec sorprende con una nueva caída en marzo y la actividad económica completa un primer trimestre en rojo
3
Empresas

Histórico exgerente de Telefónica asume como máximo ejecutivo en la empresa de colchones Rosen
4
Mercados

Fernando Massú, presidente de Banco BTG Pactual Chile: “Hay que descartar la idea de que si aumentamos impuestos necesariamente vamos a recaudar más”
5
DF MAS

Desde comprar fundo de Tompkins hasta armar productora de cine: Los aterrizajes del empresario Charlie Clark en Chile
6
Empresas

Ganar en todo, inversiones contracíclicas y exportar: la receta de Mega para ser el único canal de TV con utilidades
7
Empresas

Legendaria cadena estadounidense destaca fortaleza del fast food ante crisis en Medio Oriente y anuncia expansión en el país
8
Empresas

Matriz de Salcobrand y Preunic acuerda la compra de la red de ópticas Rotter & Krauss
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Fondos de Inversión Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete