Buque de Maersk abandona el Golfo Pérsico bajo escolta militar de Estados Unidos
Así lo afirmó la misma compañía, mientras que el Comando Central de Estados Unidos detalló que son dos los buques con bandera estadounidense que completaron con éxito el tránsito por el estrecho de Ormuz,
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Este lunes, un buque mercante de Maersk abandonó el Golfo Pérsico bajo escolta militar de Estados Unidos, en medio del espliegue del Proyecto Libertad, anunciado el domingo por Donald Trump.
La compañía informó que el buque Alliance Fairfax formó parte de los barcos con bandera estadounidense que atravesaron el Estrecho de Ormuz. Según precisó un portavoz de la firma, el operador fue contactado por las fuerzas militares estadounidenses, que le ofrecieron la posibilidad de que el buque saliera del Golfo bajo protección.
El Alliance Fairfax es operado por Farrell Lines Inc., subsidiaria de Maersk Line Limited.
De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, dos buques mercantes con bandera estadounidense completaron con éxito el tránsito por el estrecho, según señaló la entidad en una publicación en la red social X.
Las noticias llegan horas después de que escalaran las tensiones en el Medio Oriente tras una serie de ataques con drones de Irán hacia Emiratos Árabes Unidos, uno de los cuales provocó un incendio en una zona industrial petrolera clave en Fujairah.
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