Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Política
Política

Tensión e incertidumbre: así se viven las horas posteriores a la extracción de Maduro desde Venezuela

Largas filas en bencineras, supermercados y tiendas de abarrotes dominan el escenario en una solitaria Caracas; un escenario que no se veía en el país desde las mayores crisis en los '80 o el intento de Golpe de Estado de Hugo Chávez a inicios de los '90.

Por: Eugenia Avila, desde Caracas

Publicado: Sábado 3 de enero de 2026 a las 16:00 hrs.

Venezuela Nicolás Maduro Trump guerra
<p>Tensión e incertidumbre: así se viven las horas posteriores a la extracción de Maduro desde Venezuela</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Formalizarán por ocultamiento de bienes a dueños del Hotel Renaissance
2
DF LAB

Reporte destaca a Chile como el país con mayor madurez en ciberseguridad de la región
3
Internacional

Trump dice que EEUU va a gobernar Venezuela "hasta asegurar una transición pacífica"
4
Economía y Política

Inversiones declaradas por chilenos en EEUU se disparan en el primer año de convenio de doble tributación
5
DF MAS

Con concierto de Carlos Vives: el encuentro de familias empresarias en Miami que reunió a los Von Appen, Yarur y Del Río
6
DF MAS

La nueva startup de fundador de Clean Copper tras la quiebra: apostó por el personal de aseo y levantó US$ 600 mil con Invexor
7
Mercados

Los ejecutivos que custodian y hacen crecer la fortuna de los principales family offices del país
8
Empresas

Codelco designa a la abogada Marta Herrera como nueva gerenta de ética y cumplimiento
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Vitrina Empresarial

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete