Crisis en Bolivia se descomprime tras aprobación de estado de excepción y cese de bloqueos

La madrugada de este domingo, la Asamblea Legislativa aprobó con más de dos tercios el decreto de Paz que buscaba restablecer el tránsito y el suministro de bienes esenciales luego de que manifestantes bloquearan carreteras clave durante semanas.

Bolivia comenzó a mostrar señales de retorno a la normalidad el domingo, un día después de que el Presidente Rodrigo Paz declarara el estado de excepción para resolver una crisis social de 50 días que había bloqueado las principales carreteras del país.

En la madrugada del domingo, la Asamblea Legislativa aprobó con más de dos tercios el decreto de Paz, el cual buscaba restablecer el tránsito y el suministro de bienes esenciales luego de que grupos de manifestantes bloquearan carreteras clave durante semanas, dejando camiones varados y dificultando el suministro de alimentos, combustible y medicinas a muchas regiones.

La votación del Congreso coincidió con varios avances.

En Santa Cruz, funcionarios y líderes de las protestas firmaron un acuerdo para levantar un bloqueo crítico en la ciudad de San Julián. Mientras tanto, una destacada federación campesina en La Paz anunció una pausa en sus protestas, aunque afirmó que las demandas del grupo seguían vigentes.

Si bien las fuerzas policiales y militares permanecen desplegadas, la autoridad nacional de carreteras informó que no quedan bloqueos activos relacionados con las protestas. Sin embargo, muchas carreteras requieren una limpieza y reparación importante debido a los daños sufridos durante los reclamos ciudadanos.

El conflicto estalló después de que Paz, en el cargo desde noviembre pasado, recortara abruptamente los subsidios a los combustibles vigentes desde hacía tiempo para reducir el déficit en medio de una creciente escasez de dólares y las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.

A pesar de las medidas posteriores para estabilizar los precios de los combustibles y revertir las impopulares reformas agrarias, las protestas se intensificaron, con sindicatos que exigían aumentos salariales, el fin de la escasez de combustible y dólares, como así también la renuncia de Paz.

Analistas y expertos legales han advertido que los poderes de emergencia podrían agravar los disturbios si no abordan las causas subyacentes de las protestas.

La distensión del domingo coincidió con la celebración del Año Nuevo Andino-Amazónico.

En ceremonias realizadas en todo el país, funcionarios gubernamentales y representantes indígenas hicieron un llamado a la unidad y la reconciliación. Durante una celebración en La Paz, la ministra de Turismo, Cinthya Yáñez, expresó su esperanza de que la "prosperidad" y la "bonanza" regresen y que los bolivianos vuelvan a unirse y "darnos las manos".