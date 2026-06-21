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Crisis en Bolivia se descomprime tras aprobación de estado de excepción y cese de bloqueos

La madrugada de este domingo, la Asamblea Legislativa aprobó con más de dos tercios el decreto de Paz que buscaba restablecer el tránsito y el suministro de bienes esenciales luego de que manifestantes bloquearan carreteras clave durante semanas.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 21 de junio de 2026 a las 11:10 hrs.

Bolivia crisis protesta Estado de Excepción
<p>Crisis en Bolivia se descomprime tras aprobación de estado de excepción y cese de bloqueos</p>

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