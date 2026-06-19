Bloqueos en Bolivia provocan sobresaturación en Puerto de Arica y obligan a suspender retiro de carga desconsolidada

La permanencia de mercancías en los patios y la baja disponibilidad de camiones bolivianos llevó al puerto a una ocupación cercana al 120%. EPA y TPA activaron medidas para priorizar operaciones críticas y sostener el comercio exterior boliviano.

El Puerto de Arica enfrenta una alta ocupación de sus patios producto de la contingencia generada por los bloqueos en Bolivia, que ya superan los 40 días y han reducido el retiro de carga desde el terminal.

Según informaron Empresa Portuaria Arica (EPA) y Terminal Puerto Arica (TPA), durante las últimas semanas la situación se ha intensificado por la escasa disponibilidad de camiones bolivianos para trasladar las mercancías hacia su destino final. A esto se suma que las naves continúan arribando de acuerdo con sus itinerarios programados, lo que ha generado una acumulación extraordinaria de carga y una menor capacidad disponible dentro del recinto.

Como parte de las medidas operacionales, ambas empresas acordaron suspender temporalmente la desconsolidación de carga, proceso que consiste en abrir y vaciar un contenedor para extraer la mercancía, clasificarla, manipularla y trasladarla como carga suelta en vehículos de transporte terrestre.

La decisión fue adoptada en coordinación con autoridades bolivianas, armadores, agencias navieras, organismos públicos y actores de la cadena logística, con el objetivo de resguardar la continuidad del comercio exterior de Bolivia.

Ocupación cercana al 120%

El gerente general de Empresa Portuaria Arica, Jorge Cáceres, señaló que actualmente el terminal presenta una ocupación cercana al 120% de su capacidad de almacenamiento, lo que obliga a priorizar las operaciones más críticas.

"La alta ocupación que hoy presenta el Puerto de Arica responde a una situación extraordinaria derivada de la contingencia que afecta a Bolivia. Nuestro principal objetivo es resguardar la continuidad operacional del comercio exterior boliviano, por lo que estamos evaluando e implementando distintas medidas para optimizar el uso de la capacidad disponible mientras se normaliza el flujo de retiro de carga."

La estatal portuaria indicó además que trabaja junto a los distintos actores del sistema logístico en un plan de recuperación, con miras a responder al aumento en la demanda de retiro de mercancías una vez que se restablezca el tránsito normal de camiones hacia Bolivia.

Recintos extraportuarios y reordenamiento de patios

Desde TPA, el gerente general Camilo Jobet indicó que la compañía ha mantenido informadas a las autoridades de Chile y Bolivia sobre la evolución de la ocupación del terminal, las proyecciones de arribo de carga y la necesidad de habilitar recintos extraportuarios que permitan recibir carga de importación en tránsito hacia Bolivia.

“Esta situación excepcional ha puesto de manifiesto la importancia de contar con capacidades logísticas adicionales que otorguen mayor resiliencia al sistema y fortalezcan la capacidad estructural de la cadena logística regional. En este contexto, la gestión oportuna y coordinada de instituciones como Aduanas de Chile, la Aduana Nacional de Bolivia y la ASP-B (Administración de Servicios Portuarios - Bolivia) resulta fundamental para implementar soluciones efectivas que permitan enfrentar la contingencia actual y prepararnos adecuadamente para escenarios similares en el futuro."

TPA también informó que ha aplicado medidas internas para maximizar la capacidad disponible, entre ellas el reordenamiento integral de los patios de contenedores, la reorganización de áreas de almacenamiento y el desarme de determinadas instalaciones e infraestructura para habilitar nuevos espacios de acopio.

EPA y TPA afirmaron que continuarán monitoreando la evolución de la contingencia e informando nuevas medidas, mientras se mantiene la coordinación con los actores públicos y privados vinculados al comercio exterior boliviano y la Macrozona Andina.