El FBI detiene a jugadores y entrenadores de la NBA en investigación por apuestas deportivas
Entre los detenidos figuran figuras activas y retiradas de la NBA, acusadas de utilizar información privilegiada y de participar en partidas de póker amañadas respaldadas por la mafia.
Noticias destacadas
El escolta de Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador en jefe de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron detenidos la mañana del jueves y acusados como parte de una amplia investigación sobre apuestas deportivas, informaron fiscales federales.
En una conferencia de prensa realizada ese día, el director del FBI, Kash Patel, y los fiscales federales de Brooklyn informaron que al menos 30 personas fueron arrestadas en 11 estados, incluidos jugadores y entrenadores actuales y retirados de la National Basketball Association (NBA), como parte de dos esquemas criminales distintos vinculados a apuestas deportivas ilegales.
“El fraude es asombroso”, dijo Patel durante la conferencia en Nueva York. “Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y estafa, en una investigación de varios años”.
Uno de los documentos de acusación señala a seis imputados por un esquema de fraude que apostaba utilizando información no pública sobre atletas y equipos de la NBA, según los fiscales. Esa información incluía cuándo ciertos jugadores se ausentarían de partidos futuros o cuándo se retirarían antes de tiempo por supuestas lesiones o enfermedades, precisaron las autoridades. Los involucrados se valían de personas, entre ellas Rozier y el exjugador de la NBA Damon Jones.
Los acusados también habrían hecho un uso indebido de información obtenida a través de relaciones personales de larga data con jugadores y entrenadores de la liga, señalaron los fiscales. En al menos un caso, describieron cómo el alero de Toronto Raptors, Jontay Porter, fue amenazado para entregar información debido a sus deudas previas de apuestas.
Representantes de los Trail Blazers y los Heat no respondieron de inmediato a llamados ni correos electrónicos solicitando comentarios. Un vocero de la NBA declinó hacer declaraciones. Los fiscales indicaron que la liga ha cooperado con la investigación.
Eric Olson, abogado de Porter, no devolvió un mensaje de voz solicitando comentarios. No se disponía de información de contacto para los abogados de Rozier, Jones y Billups.
Esquema en el póker
El segundo proceso judicial involucra a unos 31 acusados que supuestamente participaron en un esquema nacional para manipular juegos ilegales de póker, según los fiscales. Los imputados habrían utilizado tecnología de alta gama para hacer trampa y robar millones de dólares a las víctimas en partidas clandestinas que estaban arregladas. Dichos juegos contaban con el respaldo de familias mafiosas, entre ellas las de los Gambino y los Genovese, indicaron.
Los fiscales detallaron que las partidas amañadas se realizaron en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas los Hamptons, Las Vegas, Miami y Manhattan. El esquema apuntaba a víctimas conocidas como fish, quienes eran atraídas con la posibilidad de jugar junto a exatletas profesionales, denominados face cards, entre ellos Billups y Jones.
“Lo que las víctimas —los fish— no sabían era que todos los demás en la mesa, desde el crupier hasta los jugadores, incluidos los face cards, formaban parte de la estafa”, explicó Joseph Nocella Jr., fiscal interino del Distrito Este de Nueva York.
Rozier, de 31 años, y Billups, acusados en procesos separados, fueron detenidos y puestos bajo custodia en Orlando y Portland, respectivamente, según los fiscales. Las autoridades bautizaron la investigación como Operación Escalera Real.
En enero, la NBA informó que había sido alertada sobre actividad sospechosa de apuestas que involucraba a Rozier en marzo de 2023, cuando jugaba para los Charlotte Hornets ante los New Orleans Pelicans. En ese momento, el portavoz de la liga, Mike Bass, señaló que una revisión interna “no encontró violaciones a las reglas de la NBA”. Rozier tiene previsto recibir más de US$ 26 millones esta temporada.
La Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos el año pasado contra Porter, quien fue expulsado de por vida de la NBA tras determinarse que conspiró para manipular su propio desempeño con fines de apuestas.
Los fiscales señalaron que Porter se retiraba deliberadamente de los partidos para ayudar a sus cómplices a obtener ganancias en apuestas del tipo under sobre sus estadísticas. Más tarde se declaró culpable de conspiración, declarando ante el tribunal que actuó para pagar sus deudas de juego. Su sentencia está programada para diciembre.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Amistad en la oficina: Chile es parte de ola en América Latina donde se valora este vínculo
Eso es lo que constató una encuesta de Randstad a más de 4 mil trabajadores de Chile, Argentina y Uruguay. De acuerdo al sondeo, un 80% de los trabajadores locales confirmó tener amigos en el trabajo.
MarketCare suma como inversionista a heredero de Bata para ampliar su modelo de venta de medicamentos al costo
Tomás Arthur Bata III invirtió en la startup chilena a través de su fondo de impacto social Swiss Precision Project y desde septiembre integra el directorio. El capital será usado para crecer en Chile y desarrollo tecnológico.
Corte Suprema da espaldarazo a proyecto de Copec en Viña del Mar: empresa habla de “luz verde definitiva”
“Esta decisión, contundente y unánime del máximo tribunal, se suma a los distintos pronunciamientos favorables emitidos por las autoridades ambientales a lo largo de los más de 20 años de trabajo”, dijo la inmobiliaria Las Salinas.
Gestora de fondos Toesca crea un comité asesor para ejecutar el proceso de liquidación de los fondos de Sartor
La instancia estará integrada por los abogados Jaime de Larraechea y Juan León, junto a socios de la AGF y los asesores externos de crédito privado, Rodrigo Violic y Andrés Chechilnitzky,
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete