El FBI detiene a jugadores y entrenadores de la NBA en investigación por apuestas deportivas

Entre los detenidos figuran figuras activas y retiradas de la NBA, acusadas de utilizar información privilegiada y de participar en partidas de póker amañadas respaldadas por la mafia.

El escolta de Miami Heat, Terry Rozier, y el entrenador en jefe de Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron detenidos la mañana del jueves y acusados como parte de una amplia investigación sobre apuestas deportivas, informaron fiscales federales.

En una conferencia de prensa realizada ese día, el director del FBI, Kash Patel, y los fiscales federales de Brooklyn informaron que al menos 30 personas fueron arrestadas en 11 estados, incluidos jugadores y entrenadores actuales y retirados de la National Basketball Association (NBA), como parte de dos esquemas criminales distintos vinculados a apuestas deportivas ilegales.

“El fraude es asombroso”, dijo Patel durante la conferencia en Nueva York. “Estamos hablando de decenas de millones de dólares en fraude, robo y estafa, en una investigación de varios años”.

Uno de los documentos de acusación señala a seis imputados por un esquema de fraude que apostaba utilizando información no pública sobre atletas y equipos de la NBA, según los fiscales. Esa información incluía cuándo ciertos jugadores se ausentarían de partidos futuros o cuándo se retirarían antes de tiempo por supuestas lesiones o enfermedades, precisaron las autoridades. Los involucrados se valían de personas, entre ellas Rozier y el exjugador de la NBA Damon Jones.

Los acusados también habrían hecho un uso indebido de información obtenida a través de relaciones personales de larga data con jugadores y entrenadores de la liga, señalaron los fiscales. En al menos un caso, describieron cómo el alero de Toronto Raptors, Jontay Porter, fue amenazado para entregar información debido a sus deudas previas de apuestas.

Representantes de los Trail Blazers y los Heat no respondieron de inmediato a llamados ni correos electrónicos solicitando comentarios. Un vocero de la NBA declinó hacer declaraciones. Los fiscales indicaron que la liga ha cooperado con la investigación.

Eric Olson, abogado de Porter, no devolvió un mensaje de voz solicitando comentarios. No se disponía de información de contacto para los abogados de Rozier, Jones y Billups.

Esquema en el póker

El segundo proceso judicial involucra a unos 31 acusados que supuestamente participaron en un esquema nacional para manipular juegos ilegales de póker, según los fiscales. Los imputados habrían utilizado tecnología de alta gama para hacer trampa y robar millones de dólares a las víctimas en partidas clandestinas que estaban arregladas. Dichos juegos contaban con el respaldo de familias mafiosas, entre ellas las de los Gambino y los Genovese, indicaron.

Los fiscales detallaron que las partidas amañadas se realizaron en distintas ciudades de Estados Unidos, entre ellas los Hamptons, Las Vegas, Miami y Manhattan. El esquema apuntaba a víctimas conocidas como fish, quienes eran atraídas con la posibilidad de jugar junto a exatletas profesionales, denominados face cards, entre ellos Billups y Jones.

“Lo que las víctimas —los fish— no sabían era que todos los demás en la mesa, desde el crupier hasta los jugadores, incluidos los face cards, formaban parte de la estafa”, explicó Joseph Nocella Jr., fiscal interino del Distrito Este de Nueva York.

Rozier, de 31 años, y Billups, acusados en procesos separados, fueron detenidos y puestos bajo custodia en Orlando y Portland, respectivamente, según los fiscales. Las autoridades bautizaron la investigación como Operación Escalera Real.

En enero, la NBA informó que había sido alertada sobre actividad sospechosa de apuestas que involucraba a Rozier en marzo de 2023, cuando jugaba para los Charlotte Hornets ante los New Orleans Pelicans. En ese momento, el portavoz de la liga, Mike Bass, señaló que una revisión interna “no encontró violaciones a las reglas de la NBA”. Rozier tiene previsto recibir más de US$ 26 millones esta temporada.

La Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos el año pasado contra Porter, quien fue expulsado de por vida de la NBA tras determinarse que conspiró para manipular su propio desempeño con fines de apuestas.

Los fiscales señalaron que Porter se retiraba deliberadamente de los partidos para ayudar a sus cómplices a obtener ganancias en apuestas del tipo under sobre sus estadísticas. Más tarde se declaró culpable de conspiración, declarando ante el tribunal que actuó para pagar sus deudas de juego. Su sentencia está programada para diciembre.