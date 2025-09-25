Europa advierte a Moscú que derribará aviones rusos si se repiten las incursiones en su espacio aéreo

En una tensa reunión en la capital rusa, diplomáticos británicos, franceses y alemanes alertaron al Kremlin que la OTAN está dispuesta a responder con “toda su fuerza” tras el ingreso de cazas MiG-31 sobre Estonia, un acto que consideraron deliberado.

Los diplomáticos europeos advirtieron al Kremlin esta semana que la OTAN está lista para responder a nuevas violaciones a su espacio aéreo con toda su fuerza, incluso derribando aviones rusos, según funcionarios familiarizados con el encuentro.

En una tensa reunión en Moscú, los enviados británicos, franceses y alemanes expresaron su preocupación por la incursión de tres cazas MiG-31 sobre Estonia la semana pasada, según los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a que las conversaciones se llevaron a cabo a puerta cerrada. Tras la conversación, concluyeron que la violación había sido una táctica deliberada ordenada por los comandantes rusos.

Las autoridades rusas han negado que sus aviones hayan cruzado el espacio aéreo estonio e insistieron en que no intentan poner a prueba a la OTAN. Afirmaron que otro incidente, en el que drones cruzaron a Polonia, fue resultado de un error. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró esta semana que los vuelos militares rusos se rigen por las normas internacionales.

Los miembros orientales de la OTAN se han enfrentado a una serie de violaciones este mes que han supuesto una prueba sin precedentes para la determinación de la alianza en un momento en que Vladimir Putin está intensificando los ataques rusos contra la infraestructura civil de Ucrania y el apoyo estadounidense a Kiev está flaqueando.

Ucrania

El presidente Donald Trump instó esta semana a Ucrania a recuperar todo el territorio capturado por Rusia “con el apoyo de la Unión Europea” y definió el papel de Estados Unidos como la venta de armas que los aliados podrían enviar al campo de batalla.

El relato de la reunión en Moscú muestra que Putin recibió una advertencia más enérgica sobre el lanzamiento de aviones y drones a los cielos de Europa del Este y ofrece una idea de la peligrosa situación entre ambas partes.

Durante las conversaciones, un diplomático ruso informó a los europeos que las incursiones fueron una respuesta a los ataques ucranianos en Crimea, según los funcionarios. El Kremlin afirmó que dichas operaciones no habrían sido posibles sin el apoyo de la OTAN y, por lo tanto, Rusia considera que ya está involucrada en una confrontación que incluye a países europeos.

La parte rusa tomó extensas notas durante la conversación, dijeron los funcionarios, lo que llevó al equipo europeo a especular que habían recibido instrucciones de proporcionar una lectura detallada de la posición de la OTAN a lo largo de la cadena de mando.

Un funcionario del gobierno alemán confirmó que se celebró una reunión y que los embajadores informaron a Moscú que las incursiones debían cesar. El canciller Friedrich Merz declaró este jueves que está coordinando con París, Londres y Varsovia y que apoya "todas las medidas necesarias".

Los portavoces del Reino Unido y Francia no pudieron hacer comentarios inmediatos sobre la reunión. El presidente Emmanuel Macron se negó a especificar cómo respondería la OTAN a nuevas incursiones en una entrevista con France 24 el miércoles.

El Artículo 4 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que insta a consultas sobre una amenaza percibida, solo se ha invocado nueve veces desde la fundación de la alianza en 1949, dos de ellas este mes, tras las incursiones en Polonia y Estonia. Las autoridades danesas anunciaron el miércoles que podrían hacer lo mismo mientras investigan un posible papel ruso en los ataques con drones que interrumpieron el tráfico aéreo, aunque el Kremlin ha vuelto a negar su implicación.

"La intención es crear división y atemorizarnos", declaró este jueves el ministro de Justicia, Peter Hummelgaard, a la prensa. "La amenaza de los ataques híbridos ha llegado para quedarse".

“Rusia nos está poniendo a prueba"

El repentino aumento coincide con la opinión de algunos funcionarios de seguridad de que un movimiento beligerante de Moscú, cuya guerra contra Ucrania ya lleva cuatro años, probablemente no se presentaría en la forma de un ataque convencional contra Occidente, sino más bien una operación híbrida con una deliberada ambigüedad sobre sus orígenes y motivaciones.

“Rusia nos está poniendo a prueba, poniendo a prueba nuestra preparación, poniendo a prueba nuestro compromiso de tomar represalias”, declaró el presidente lituano Gitanas Nauseda en una entrevista el lunes en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Creo que es muy importante mostrar solidaridad y, aún más importante, una reacción rápida”.

Aun así, los interrogantes sobre las intenciones del Kremlin plantean un dilema para los funcionarios europeos, que temen cualquier cosa que pueda desencadenar una escalada de las tensiones con Moscú y dificultarles el mantenimiento de la unidad.

Trump respaldó a los líderes de la OTAN, incluido el polaco Donald Tusk, que han hecho enérgicos llamados a derribar aviones rusos, mientras que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que los aliados de la OTAN corren el riesgo de caer en la "trampa de escalada" de Putin si disparan contra aviones rusos.

"Si la OTAN derriba un avión ruso con el pretexto de una supuesta violación de su espacio aéreo, esto será una guerra", declaró el jueves el embajador ruso, Alexey Meshkov , durante una emisión en la emisora ​​de radio francesa RTL.

Otros líderes de la OTAN, incluida la italiana Giorgia Meloni, también han pedido cautela, advirtiendo en efecto a los aliados que no muerdan el anzuelo del Kremlin, aunque el primer ministro holandés, Dick Schoof, dijo que apoyaría el derribo de un avión.

"Los rusos deberían ser conscientes de que esto podría suceder si entran en el espacio aéreo de la OTAN", dijo Schoof en una entrevista este jueves en Nueva York.

Las incursiones también han puesto de manifiesto problemas más prácticos con las defensas en la frontera oriental de la OTAN.

Las autoridades rumanas monitorearon un dron ruso que violó el espacio aéreo del país durante 50 minutos el 13 de septiembre. Aunque fue rastreado por dos aviones de combate F-16, la decisión de no derribarlo —citando riesgos de caída de escombros— fue recibida con críticas.

“Cuando se trata de tu propia seguridad, no hay mayor prioridad que demostrar a quienes te ponen a prueba que eres capaz de proteger tu espacio aéreo”, declaró el expresidente rumano Traian Basescu a la emisora ​​Digi TV. “Tu credibilidad está en juego”.

El Consejo Supremo de Defensa de Rumanía aprobó las reglas de combate para el derribo de aeronaves el jueves. Para las autoridades de Bucarest, el dilema también radica en la falta de financiación y equipo adecuado, según funcionarios familiarizados con las deliberaciones.

Derribar un dron con misiles de combate, como ocurrió en Polonia este mes, es costoso e ineficaz, según las autoridades. Sistemas antidrones similares a los desplegados en Ucrania, así como instrumentos no letales como interferencias y cibercontrol, son más necesarios, señalaron.