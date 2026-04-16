Investigación contra Powell por remodelación de la Fed empantana la nominación de Kevin Warsh
Un decisivo senador republicano condicionó su apoyo a que concluya el caso, pero Trump se niega a desistir.
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La tarde del martes, Fox News adelantaba que Kevin Warsh asistirá el 21 de abril al Comité Bancario del Senado para su audiencia de confirmación como presidente de la Reserva Federal. Al mismo tiempo, dos fiscales y un perito criminal acudían a las obras en curso del central estadounidense, en el marco de una investigación judicial acerca de los sobrecostos de la remodelación del edificio de la institución, la cual apunta directamente a su líder actual: Jerome Powell.
Este miércoles, cuando el Comité Bancario confirmaba la señalada audiencia, primer paso en el proceso del Senado que definirá el futuro de Warsh en la Fed, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvía a llamar la atención sobre el caso judicial.
“Ya sea por incompetencia, corrupción o ambas cosas, creo que hay que averiguarlo. De verdad lo creo; creo que hay que averiguarlo”, dijo el mandatario cuando en entrevista con Fox Business se le consultó sobre si pensaba poner fin a la investigación.
De esta manera, el cruce de la nominación y el caso judicial quedó plenamente expuesto. Eso es justamente lo que inquieta no solo a la oposición demócrata, sino que también a un sector del Partido Republicano, que cuestiona la presión de la Casa Blanca sobre la Reserva Federal, marco en el que encuadran la investigación por la remodelación.
Es particularmente la posición del presidente del Comité Bancario Thom Tillis, senador republicano por Carolina del Norte, la que puede resultar en un bloqueo del avance de la nominación -que hizo el mismo Trump- de Warsh al liderazgo de la Reserva Federal.
“Mi posición no ha cambiado: me opondré a la confirmación de cualquier nominado a la Reserva Federal (…) hasta que la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell se resuelva completa y transparentemente”, indicó Tillis, uno de los 13 asientos republicanos en el Comité Bancario, frente a los 11 de la oposición, es decir, sin su apoyo se estanca el nombramiento de Warsh.
Trump desestimó este miércoles la postura de su correligionario, reconociendo, eso sí, su capacidad de bloquear el proceso.
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