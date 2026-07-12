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Sorpresiva muerte de senador y estrecho aliado de Trump enciende compleja sucesión a pocos meses de las elecciones de mitad de período

Lindsey Graham, senador por Carolina del Sur y referente de la política exterior estadounidense, pasó de ser un escéptico de Donald Trump a convertirse en uno de sus aliados más firmes. Apenas el viernes había estado en Kiev y estaba prevista su participación esta mañana en el programa Meet the Press de NBC.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 12 de julio de 2026 a las 08:50 hrs.

Trump elecciones muertes Senado Estados Unidos
<p>Sorpresiva muerte de senador y estrecho aliado de Trump enciende compleja sucesión a pocos meses de las elecciones de mitad de período</p>

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