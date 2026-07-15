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Xi Jinping lleva la disputa por el liderazgo de la IA a la principal cumbre tecnológica de China

La novena edición de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial arrancará este viernes en Shanghái con la participación de empresas como Microsoft, Google, Amazon Web Services (AWS), Alibaba y Huawei, entre otras gigantes de la tecnología.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Miércoles 15 de julio de 2026 a las 10:14 hrs.

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<p>Xi Jinping lleva la disputa por el liderazgo de la IA a la principal cumbre tecnológica de China</p>

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