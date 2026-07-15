Xi Jinping lleva la disputa por el liderazgo de la IA a la principal cumbre tecnológica de China

La novena edición de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial arrancará este viernes en Shanghái con la participación de empresas como Microsoft, Google, Amazon Web Services (AWS), Alibaba y Huawei, entre otras gigantes de la tecnología.

Shanghái será desde este viernes el principal punto de encuentro de la industria global de la inteligencia artificial con la novena edición de la Conferencia Mundial de IA (WAIC, su sigla en inglés), que espera reunir a más de 300.000 asistentes, más de 1.100 empresas y cientos de lanzamientos tecnológicos. La apertura estará a cargo del Presidente Xi Jinping, quien romperá con la tradición de delegar esa tarea y asistirá por primera vez al evento desde su creación hace nueve años.

Desde su creación en 2018, la WAIC -que se desarrollará entre el 17 y 20 de julio- ha evolucionado desde una vitrina de los avances tecnológicos de China hasta convertirse en uno de los principales foros mundiales sobre inteligencia artificial, donde convergen ejecutivos de las mayores empresas tecnológicas, emprendedores, inversionistas, académicos y autoridades para debatir el desarrollo de la industria y exhibir las innovaciones más recientes.

La conferencia combina foros, exposiciones, competencias tecnológicas, demostraciones de aplicaciones, programas de incubación de empresas y actividades de reclutamiento de talento, consolidándose como la principal vitrina internacional de la estrategia china en inteligencia artificial.

La edición de este año contará con la participación de algunas de las compañías más influyentes del sector, entre ellas Microsoft, Google, Amazon Web Services (AWS), Huawei y Alibaba, además de otras gigantes chinos como Tencent y Baidu, que buscan mostrar sus avances en modelos de lenguaje, infraestructura de computación, robótica y aplicaciones empresariales.

También asistirán firmas industriales como Siemens, reflejando que la competencia por la IA ya no se limita al software o los modelos de lenguaje, sino que se extiende a sectores como la manufactura, la energía, la robótica y la automatización.

Pero la conferencia no solo funciona como escaparate comercial. Bajo el nombre oficial de Conferencia Mundial sobre IA y Reunión de Alto Nivel sobre Gobernanza Global de la IA, buena parte de la programación estará dedicada a la discusión sobre las reglas que deberían regir esta tecnología, su impacto en la economía y la sociedad, así como los mecanismos de cooperación internacional para su desarrollo.

La carrera con EEUU

La presencia inédita de Xi Jinping en la inauguración de la WAIC también refleja que la inteligencia artificial se ha convertido en uno de los principales frentes de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos. Un análisis de Bloomberg sostiene que la decisión del mandatario "señala la creciente importancia que Beijing atribuye a esta tecnología a medida que se intensifica su rivalidad con Washington", en un momento en que ambos países compiten por liderar el desarrollo de modelos avanzados y por influir en las reglas que regirán la industria a nivel mundial.

La participación del mandatario también supone un cambio respecto de la edición anterior. En 2025, la conferencia fue encabezada por el primer ministro Li Qiang, quien aprovechó la instancia para advertir contra los monopolios en inteligencia artificial y anunciar la creación de una organización internacional impulsada por China para promover la cooperación y disputar con Estados Unidos la definición de los estándares globales de la tecnología.

En esa línea, el South China Morning Post interpreta la participación de Xi como una señal de que la IA ha pasado a ocupar un lugar central en la estrategia económica e industrial de China. Según el diario hongkonés, Beijing considera esta tecnología clave para impulsar el crecimiento y fortalecer su competitividad frente a Estados Unidos.

El propio Xi afirmó el año pasado que la IA había entrado en una etapa de "desarrollo explosivo" e instó a Shanghái a asumir un papel de liderazgo tanto en su desarrollo como en su regulación.