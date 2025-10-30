Click acá para ir directamente al contenido
Polémica por Ley SBAP: Ministra Maisa Rojas responde a empresarios y afirma que actividades productivas actuales en sitios prioritarios "no se verán afectadas"

La titular de Medio Ambiente anunció la extensión del plazo de la consulta pública en torno a la legislación hasta fines de noviembre.

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Jueves 30 de octubre de 2025 a las 18:19 hrs.

Patricia Marchetti
