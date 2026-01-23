100 actores del mundo empresarial afirman que el nuevo Gobierno traería oportunidades para reactivar la economía

El estudio del Centro de Gobierno Corporativo UC reveló que entre los riesgos está la polarización política y el bloqueo legislativo.

A menos de dos meses de que el Presidente electo, José Antonio Kast, se instale en el Palacio de la Moneda, directores de empresas, gerentes generales y presidentes de directorios tienen puestas sus expectativas sobre mejoras en inversión y reactivación del sector económico durante este 2026.

El Centro de Gobierno Corporativo UC consultó a 100 actores de la alta dirección -entre ellos presidentes de mesas directivas, directores y CEO de compañías medianas y grandes- para conocer el pulso empresarial en medio del cambio de Gobierno en Chile.

Entre los resultados, los consultados evaluaron con 7,37 puntos sobre 10 -muy favorable- el clima para invertir y crecer en Chile durante los próximos 12 meses.

En esa línea, más del 55% de las respuestas se concentraron en los niveles ocho y nueve, y solo una minoría se ubicó bajo el nivel cinco.

Al respecto, la directora ejecutiva de la institución, Alejandra Wood afirmó a DF que el resultado entregado reflejó que existe una disposición a invertir y a crecer por parte del mundo empresarial, donde se perciben oportunidades relevantes para este ejercicio.

51 % Aseguró que existe una capacidad media para alcanzar acuerdos entre el ejecutivo y el congreso.

Sin embargo, bajo ciertas condiciones, “ese optimismo está directamente ligado a que el nuevo ciclo político entregue señales claras, tempranas y coherentes en materia de institucionalidad, regulación y seguridad”, advirtió.

Así, el 84% de los ejecutivos afirmaron que las principales oportunidades para este año son la reactivación de la economía y de la inversión en el territorio nacional.

En tanto, el 69% de los ejecutivos cree que este año se puede avanzar en la simplificación regulatoria y de permisos.

Además, 37% de ellos aseguró que hay oportunidades para mejorar en seguridad pública y en la recuperación de territorios.

Por último, un porcentaje menor concuerda que se puede avanzar en la modernización del Estado e innovación y digitalización.

ALEJANDRA WOOD, DIRECTORA EJECUTIVA DEL CENTRO DE GOBIERNO CORPORATIVO UC.

Polarización política

Entre los principales riesgos para la actividad empresarial en 2026, 76% de los actores sondeados afirmó que les preocupa la polarización política y el bloqueo legislativo.

Esto se debe a que “sin acuerdos políticos más transversales, los proyectos se retrasan y las reglas se vuelven inciertas, todo lo cual tiene un impacto en la inversión”, comentó Wood.

Agregó que la política no es vista como un factor externo, sino como un elemento central que puede habilitar o bloquear el crecimiento.

Asimismo, el 62% destacó la seguridad pública y el crimen organizado como una de las principales amenazas para las empresas.

Mientras, 32% está preocupado por la incertidumbre regulatoria y 31% por la conflictividad laboral.

“Llama la atención que riesgos macroeconómicos clásicos, como la inflación o el costo del financiamiento, aparecen bastante más abajo. La principal preocupación no es económica, sino institucional”, concluyó el documento de la UC.

Por su parte, la urgencia que se le debe asignar a la simplificación de permisos y mejora de la certeza regulatoria para destrabar la inversión, alcanzó un promedio de 4,76 sobre 5, donde 80% de los entrevistados lo asignó al nivel máximo de urgencia -con nota 5-, siendo uno de los pocos temas donde existe casi unanimidad.

Desafíos y expectativas

Ante la capacidad del nuevo ciclo político para alcanzar acuerdos entre el poder Ejecutivo y el Congreso, 51% de los entrevistados comentó que existe una capacidad media para lograrlo.

Los 100 ejecutivos que participaron del estudio, “no esperan un escenario fluido, y que la planificación se está haciendo considerando avances graduales y negociaciones complejas”, consignó el documento.

Para Wood esto significó que “los directorios están leyendo el escenario político con realismo”, en donde se asume que los avances entre ambas instituciones públicas serán graduales, complejos y fruto de negociaciones largas.

Asimismo, agregó que se suma el contexto intencionalidad “que está plagado de incertidumbres”.

En el área laboral, 36% de los ejecutivos comentó que el principal desafío está en la productividad, seguido en 27% de los costos laborales.

Lo que, para la directora ejecutiva, reflejó un “contexto de mayores costos, menor holgura económica y presión competitiva, donde la clave está en mejorar procesos, capacitación y uso de tecnología, más que en aumentar el personal”.

En esa línea, Wood añadió que esta es una mirada más madura y estratégica del mercado laboral, que paulatinamente está siendo impactado por la enorme transformación tecnológica en curso.

Los primeros 100 días

Entre las señales tempranas que mira con atención el mundo empresarial durante los primeros meses del nuevo Gobierno para ajustar sus estrategias, 22% de ellos espera que se ponga foco en el nombramiento de autoridades en áreas económicas y regulatorias.

La misma proporción estará observando resultados iniciales en materia de seguridad pública.

Por su parte, el 19% espera señales explícitas a favor de la inversión privada para ajustar su estrategia empresarial y el 14% estará atento a señales positivas entre la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso.

También, 9% mencionó definiciones tributarias fiscales, y un menor porcentaje señaló reforma y modernización del Estado, política migratoria e inserción internacional y tratados.