Accionistas de Banco de Chile aprueban reducir de 11 a nueve el número de miembros de su directorio

Durante la mañana de este lunes, los accionistas de Banco de Chile, aprobaron en una junta extraordinaria, reducir el número de directores desde 11 a nueve miembros.



El encuentro fue liderado por el presidente del banco, Pablo Granifo, y la moción se aprobó con el 81% de los votos. El cargo de los directores durará tres años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente.

Sin embargo, el nombramiento de los nueve directores titulares se realizará en la junta anual de accionistas que se llevará a cabo en marzo del próximo año.

Cambio de domicilio y quórum

Asimismo, los accionistas aprobaron el cambio del domicilio social de la sociedad y modificar el artículo dos. Así, desde hoy el banco tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago y no en la comuna del mismo nombre como decía el texto originalmente. Gracias a este cambio, las juntas de accionistas y directorios se podrán realizar en las diferentes localidades de la capital del territorio nacional.

En esa línea, también se dio visto bueno al reemplazo del quórum de asistencias de no menos de cinco de sus miembros titulares o suplentes para la constitución de las reuniones de directorios, en comparación con los seis que decía el texto original.

Además, la participación de los accionistas a las juntas podrá ser a través de medios tecnológicos que permitan la asistencia de manera presencial o a distancia.

Por otro lado, se modificó una serie de artículos, sustituyendo las referencias a la Superintendencia y Superintendentes de Bancos e Instituciones Financieras por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).