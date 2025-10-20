CMF aprueba fusión legal de bancos BICE y Security
A partir del 1 de noviembre Banco BICE pasará a ser el sucesor y continuador legal de Banco Security.
A partir del 1 de noviembre se concretará la fusión legal de los bancos BICE y Security, la que fue aprobada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Con ello, de acuerdo con la luz verde que dio la junta extraordinaria de accionistas realizada el pasado 22 de agosto, Banco BICE pasará a ser el sucesor y continuador legal de Banco Security, sucediéndole en todos sus derechos y obligaciones.
El gerente general de Banco BICE, Alberto Schilling, destacó a través de un comunicado de prensa que se abocarán a “llevar adelante una integración ordenada y planificada de ambas entidades bancarias, de acuerdo con un cronograma que tiene como propósito resguardar la atención de calidad que acostumbran cada uno de nuestros clientes y ofrecerles más y mejores productos y servicios”.
Con la luz verde de la CMF, el plan de la compañía es que la integración comercial y de sistemas de ambos bancos se realizará en forma paulatina y se les informará a los clientes de manera programada sobre los siguientes pasos del proceso.
La firma comunicó que los clientes de Banco Security podrán seguir accediendo a los productos y servicios a través de los canales habituales.
Tras la integración, el nuevo banco contará con más de 400 mil clientes y ocupará la sexta posición del mercado medido en colocaciones comerciales, con un 8,7% y 6,2% de las colocaciones totales.
Ambos bancos y sus filiales de inversiones son parte del grupo financiero BICE, que cuenta con 20 compañías, 2,4 millones de clientes y activos totales por más de US$ 37 mil millones.
