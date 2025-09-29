Un solo RUT en noviembre y fin a cargos duplicados: los cambios que vienen en la fusión BICE y Security
El proceso que se ejecutará en los próximos meses no tendrá implicancias para los clientes, ya que, de cara al usuario, se mantendrán operando ambos bancos y marcas.
Noticias destacadas
El histórico edificio de la casa matriz de Grupo Security -ubicado en Apoquindo con Augusto Leguía, en pleno barrio El Golf- hoy luce diferente.
Aunque en el primer piso se mantiene una sucursal de Banco Security, desde hace semanas, la imagen corporativa de BICE, que es el nombre del nuevo holding fusionado, se instaló en la cúspide del inmueble.
El cambio se da en plena operación en que a inicios de septiembre Bicecorp y Grupo Security informaron que se concretó la fusión legal de los grupos, creándose formalmente un nuevo conglomerado financiero que suma activos por más de US$ 37 mil millones y tiene 2,4 millones de clientes.
El proceso ha seguido avanzando conforme a los tiempos que se han establecido, tanto para los holdings, las compañías de seguros y los bancos.
En el caso de estos últimos, en agosto pasado, el gerente general de Banco BICE, Alberto Schilling, adelantó a DF que “esperamos que los bancos se fusionen en un solo RUT en el último trimestre de este año”. Y así será.
Según fuentes conocedoras, en noviembre se concretará la fusión legal de los RUT de ambos bancos, como parte de la integración.
Eso sí, esto se trata del inicio de un proceso, porque en paralelo, de cara al cliente, se mantendrán operativos los dos bancos y marcas.
En tanto, hacia delante, la hoja de ruta del proceso considera avanzar en una planificada integración de sistemas y operaciones, lo cual tomará más tiempo y se realizará en forma progresiva.
Gerentes de divisiones
En términos de cambios internos en el marco de la adquisición de Security por parte de BICE, éstos se han gestado de acuerdo con una planificación paulatina y gradual, que se ha ido informando a los estamentos que corresponde en cada caso.
Los movimientos ya comenzaron. Por ejemplo, en banca personas, la gerenta del Banco Security, Paulina Las Heras, dejó el puesto hace algunos meses y se hará cargo de esa división de Banco BICE el ejecutivo Cornelio Saavedra, quien acumula una larga trayectoria de más de 20 años en la firma.
Mientras, en noviembre, el gerente de operaciones del Banco BICE, Enrique Castro, dejará el área y será liderada por el gerente de operaciones del Banco Security, Jorge Oñate, quien fue parte de la plana ejecutiva de esta compañía por casi una década.
Por su parte, el gerente de la división de riesgo de Banco Security, Alberto Oviedo, saldrá del puesto tras cinco años y será José Pedro Balmaceda, quien con un largo camino recorrido en Banco BICE liderará esa área.
Además, el gerente de mesa de dinero del Banco BICE, Marcelo Espinoza, tomará el rol de gerente de la división finanzas y corporativo de la entidad. Su símil de Security, Nicolás Ugarte, había dejado el cargo en marzo pasado, tras 18 años en la firma y 33 años en el holding.
En la división de operaciones y tecnología asumirá Marcelo Clemente, quien había llegado en marzo a Banco Security en ese mismo rol y retornará a BICE, compañía en la que anteriormente estuvo durante 23 años.
Una situación similar ocurrirá en la división corporativa, la que quedará a cargo de Robert Puvogel, quien había asumido en marzo como gerente de la división de banca empresas de Security. Con este cambio, retornará a Banco BICE, empresa en la que ejerció durante 14 años, entre octubre de 2011 y este año.
Por último, el área de empresas y sucursales quedará bajo el alero de Claudia Miranda, quien lleva más de 20 años en Banco BICE.
Salidas planificadas
El proceso ha sido parte de una planificación gradual y que, según distintas fuentes, hasta el momento se ha centrado en altos mandos de los bancos y no en las capas medias de las entidades.
De hecho, tanto Schilling, como el presidente del directorio de grupo BICE, Luis Felipe Gazitúa, han señalado en reiteradas oportunidades que el proceso de optimización se debe hacer con especial cuidado desde el punto de vista de los trabajadores, al mismo tiempo de no afectar la atención de los clientes y asegurar la continuidad del servicio.
En el marco de los cambios que están atravesando los bancos, los sindicatos de Security y BICE han seguido atentos el proceso.
Por ejemplo, en enero de este año, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de Banco BICE, Manuel Garcés; y el timonel del Sindicato N° 2 de la firma, Álvaro Carvajal, enviaron una carta dirigida a Schilling, en la que solicitaron que todas las personas que tuvieran que salir de la institución por efecto de la fusión, tanto de banco BICE, como de Security, recibieran una indemnización especial sin tope de años y adicionalmente, aumentarla en 30%.
Según fuentes conocedoras, tras la misiva, la compañía aprobó la indemnización sin tope de años para quienes tengan que salir y ofreció adicionalmente otros beneficios similares a los que han existido en procesos de fusiones que se han materializado en el mercado.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Cámara de la Construcción alerta que hay empresas “con serias consecuencias para su operación” por atrasos de pagos del Minvu
Gremio advirtió que varias constructoras enfrentan retrasos en los pagos que llegan hasta 60 días y pidió que el próximo Presupuesto considere los recursos para evitar nuevos problemas.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Startup Spora debuta con piezas decorativas de micelio de hongos en tienda de lujo de primo del rey Carlos III en Londres
La biotech chilena lanzó su colección de murales y cuadros en Linley durante la London Design Week, donde la primera obra fue adquirida por un famoso rugbista. Este año sumará dos puntos de venta en Reino Unido.
La crisis de la gigante UHG y los movimientos en su plana ejecutiva que decidirán el destino de Empresas Banmédica
Tras anunciar la venta de su filial chilena, la estadounidense enfrentó una seguidilla de tropiezos que redujo en 40% su valor bursátil y derivó en la salida del principal ejecutivo a cargo de la operación.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
El arte de emprender con propósito: Patricia Ready en Perfeccionistas
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete