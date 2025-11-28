Con impulso de negocios de Security tras fusión: Grupo BICE reporta aumento de 35,8% en utilidades al tercer trimestre

El holding financiero obtuvo beneficios por $ 196.332 millones a septiembre de 2025.

La fusión por absorción por parte de Bicecorp a Grupo Security ya saca réditos para el holding financiero de los Matte.

El grupo BICE reportó una utilidad atribuible a propietarios de $ 196.332 millones entre enero y septiembre de este año, equivalente a un aumento de 35,8% respecto del mismo período de 2024.

“Este favorable desempeño se explica por el crecimiento en el resultado de banco BICE y por la inclusión de los resultados de Grupo Security y sus filiales desde su toma de control formal, el 1 de marzo de 2025, ajustados por la participación que BICE mantuvo en Grupo Security durante el año”, explicó la compañía a través de un comunicado.

Ante el reporte, el gerente general de BICE, Juan Eduardo Correa, destacó que “estamos convencidos que la fusión en marcha nos permitirá ampliar nuestras capacidades y competir con más fuerza en un mercado que exige escala, tecnología y excelencia operacional”.

El grupo BICE ya acumula 2,4 millones de clientes y activos totales por más de US$ 37 mil millones.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Los bancos

En detalle, el negocio bancario de BICE alcanzó una utilidad de $ 113.538 millones a septiembre de 2025, un 5,6% mayor que el mismo periodo del año anterior, con un retorno sobre capital promedio de 15,7%.

“El avance se explica por un mayor margen de interés y un incremento en los ingresos por comisiones”, explicó la compañía. De hecho, las colocaciones totalizaron $ 9,09 billones (millones de millones), creciendo 6,7% en doce meses, en donde el principal dinamismo habría llegado desde las carteras comercial, consumo e hipotecaria.

Por su parte, Banco Security registró una utilidad de $ 62.738 millones, “afectado por un menor margen de interés ante mayores costos de financiamiento, aunque las colocaciones crecieron 3,1% interanual impulsadas por créditos hipotecarios y comerciales”, señaló la empresa.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Seguros, automotriz y viajes

En el negocio asegurador, BICE Vida obtuvo una utilidad de $ 44.131 millones. “Las primas crecieron 39,2% YoY (año contra año), impulsadas por un alza en la venta de rentas vitalicias, con una participación de mercado de 9,1% en prima total y 12,2% en rentas vitalicias”, afirmó el grupo financiero.

En la misma línea, en Perú, Protecta Security reportó un crecimiento en sus utilidades de 9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, con primas 53,8% mayores, “impulsadas por el crecimiento en rentas particulares”, añadió el holding.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Por su parte, el negocio de financiamiento automotriz, que el grupo BICE desarrolla a través de BK Servicios Financieros, obtuvo una utilidad de $ 7.842 millones lo que representa un aumento de 53,1% interanual.

Finalmente, en el caso de Travel Security, las utilidades alcanzaron los $ 6.465 millones, en línea con un aumento de 10,1% en las ventas totales, que ascendieron a US$ 187 millones en el primer semestre.