Los bancos despliegan una batería de ofertas para activar cartera de consumo en Navidad: desde cuotas sin interés hasta calendarios de adviento
Durante diciembre de 2024, las compras efectuadas con tarjetas de crédito crecieron de 12,3%, alcanzado en el último mes del año pasado, 80,5 millones de operaciones, relacionadas a compras por US$ 4.386 millones.
Con la Navidad a la vuelta de la esquina, los principales bancos del país lanzaron una serie de ofertas para impulsar sus productos de consumo, ya sea préstamos o tarjetas de crédito.
Para la banca, diciembre significa uno de los mejores meses del año en el uso de tarjetas de créditos. Por ejemplo, durante este mes en 2024, las compras efectuadas con este producto crecieron de 12,3% de noviembre a diciembre del año pasado.
En el último mes de 2024, se registraron 80,5 millones de operaciones relacionadas a compras por US$ 4.386 millones, según los datos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
CMR de Banco Falabella se posicionó como el plástico que más compras realizó en diciembre de 2024, alcanzando 22 millones de procesos, lo que implicó un crecimiento de 12,5% desde noviembre a diciembre del año pasado.
En tarjetas de crédito, los plásticos de Santander fueron los que alcanzaron el mayor monto en el mes de Navidad, al registrar US$ 1.009 millones, lo que significó un alza de 13,5% de un mes a otro.
Despliegue bancario
En el negocio de tarjetas de crédito, los bancos han desplegado una serie de ofertas para dinamizar su cartera durante diciembre. Por ejemplo, Banco Consorcio ofrece pago de tres a 12 cuotas sin interés.
Banco Santander apostó por tres cuotas sin interés en todos los comercios para las tarjetas de crédito personas -excluyendo las de empresas-. Incluso, las compras realizadas con estas características participan en premios de 50.000 millas LATAM Pass. Así, el banco espera un crecimiento de dos dígitos en la facturación de las tarjetas de crédito durante el mes de Navidad.
De igual manera, Scotiabank, con el uso de sus plásticos ofrece 12 cuotas sin intereses en todas sus compras y hasta 24 en rubros automotrices. Con temática navideña, lanzó la campaña “Scotia Christmas”, que entrega tasas preferenciales en créditos de consumo a sus usuarios.
Para este mes, la tarjeta CMR espera registrar un crecimiento mayor a 20%. Entre sus propuestas para lograr esta meta, habilitó un calendario de adviento para sus clientes, que incluye descuentos en comercios y tasas de créditos.
Por su parte, BancoEstado ofrece una serie de descuentos en diferentes comercios al pagar con las tarjetas de la institución y Rutpay.
BRANDED CONTENT
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
