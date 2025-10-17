¿Es un buen momento para renegociar las deudas? Esto es lo que recomiendan los académicos

Ante un panorama en Chile incierto por factores locales e internacionales, “hace prudente renegociar hoy las deudas o tomar un crédito para pagarlas”, explicó el docente investigador del CIES de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.

Cuando restan casi tres meses para el cierre de año, los gastos acumulados en el periodo podrían transformarse en una pesada mochila para 2026.

En un contexto, en que la Tasa de Política Monetaria (TPM) se ubica en 4,75% por parte del Banco Central y las próximas elecciones presidenciales en Chile como telón de fondo, la posibilidad de renegociar deudas es una opción que recomiendan académicos.

El docente e investigador del CIES de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, explicó que las tasas de interés han ido disminuyendo tras la pandemia, gracias a la correlación de movimientos que existe con la TPM, que en la última reunión se mantuvo en 4,75%, luego del recorte de 25 puntos base (pb) aplicado en julio de este año.

Sin embargo, el académico advirtió que durante las últimas semanas la tasa de interés para los créditos de consumo ha ido en aumento y como consecuencia, “las tasas de renegociación son más altas que hace unos días”.

Así, el escenario para renegociar las deudas es levemente menos favorable que hace unas semanas, “pero si miramos con un plazo más largo hacia atrás, hoy las condiciones son mejores que antes”.

Además, explicó que hacia adelante el panorama en Chile es incierto, por factores locales, como las elecciones presidenciales y parlamentarias, e internacionales, “lo que hace prudente renegociar hoy las deudas o tomar un crédito para pagarlas”.

Restricciones de la banca

No obstante, los bancos han ido incrementando las exigencias para acceder a la opción de modificar las deudas.

El académico del departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Universidad de Chile, Guillermo Rebolledo, aseguró que, durante el último tiempo, las instituciones bancarias se han visto más restrictivas ante el mayor riesgo de la cartera.

Explicó que, por parte de estas entidades, existe una mirada de mayor riesgo de cara al cliente y a las empresas y “colocan más barreras. No es que los bancos estén menos dispuestos a renegociar, sino que están más exigentes con quién y con qué condiciones realizan esta acción”.

Efecto positivo

A futuro, hay una serie de factores que pueden tener un efecto positivo en la renegociación de las deudas, por ejemplo, la Ley Fintech, comentó el académico de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes, Nicolás Román.

Esto se debe a que “promueve la aparición de nuevos actores en el mercado financiero, incrementando la competencia y beneficiando directamente al consumidor”, comentó el académico.

Por otro lado, y respecto a las elecciones, Román afirmó que tiende a pensar que, con un candidato con ideología de derecha, “especialmente si cuenta con mayoría parlamentaria, tendría mayor disposición para generar las condiciones necesarias que permitan acceder a tasas más bajas”.

Asimismo, señaló que el panorama se puede ver favorecido por políticas que impulsen el crecimiento económico y que a su vez generarían mayor recaudación de impuestos permitiendo un mayor gasto fiscal.