Excountry manager de Kushki aterriza como gerente comercial de Evertec, que también suma a su equipo a un exadvisor de Chilepay

En línea con su estrategia de crecimiento en el mercado chileno, la empresa de procesamiento transaccional y soluciones de pagos digitales, Evertec, anunció la incorporación de dos ejecutivos en su alta dirección.

Entre los ingresos destacó el excountry manager de Kushki Alfredo Ureta como head comercial para Chile y Maximiliano Pino como gerente de customer success of South Latin America.

Sobre los nombramientos, el head of South Latin America & country manager de Chile para Evertec, Daniel Barba, afirmó que es “una apuesta decidida por Chile como mercado prioritario en nuestra expansión”.

Agregó que “la combinación del expertise de Alfredo y Maximiliano nos permite no solo robustecer nuestras capacidades comerciales y de relacionamiento con clientes, sino también competir con mayor agresividad en un ecosistema financiero que evoluciona a un ritmo acelerado”.

Trayectoria

Antes de aterrizar en Evertec, Ureta fue country manager de Kushki durante nueve meses y trabajó en la fintech por casi cuatro años. Previamente, estuvo ocho años en Transbank, llegando a ser jefe comercial de medianas empresas.

Mientras que, Pino trabajó durante tres años en ChilePay, donde se desarrolló como advisor en los últimos dos años. Antes de eso, el ejecutivo pasó por Fpay de Falabella, Entel y Coca-Cola Andina.