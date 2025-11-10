Getnet de Santander consolida liderazgo en ganancias y sus utilidades suben 75%

La red de adquirencia Getnet de Santander Chile se consolidó como el actor con mayores utilidades de la industria, extendiendo en este ítem la distancia con Transbank, principal player del sector.

De acuerdo con lo reportado por Getnet, la firma acumuló a septiembre de 2025, ganancias por $33.331 millones, evidenciando un alza de 75,3% respecto de igual fecha en 2024, cuando había alcanzado $19.005 millones.

Asimismo, la compañía de Santander extendió su distancia en la generación de utilidades respecto de Transbank. Al primer semestre, la distancia fue de $10.471 millones en favor de Getnet, y al tercer trimestre, se extendió a $15.800 millones.

Lo anterior, pese a que Transbank mostró un sólido resultado entre enero y septiembre de 2025. La compañía acumuló una utilidad neta de $17.474, presentando un aumento de 143,5% respecto al cierre al 30 de septiembre de 2024.

"La utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (Ebitda) muestra una disminución de $2.484 millones, equivalente a una variación de 3,5% respecto al mismo período del año anterior. Asimismo, el margen de Ebitda alcanzó un 36,25% al cierre del período al 30 de septiembre de 2025. Estas variaciones se deben principalmente a un aumento de los costos de explotación registrados a septiembre de 2025", explicó Transbank en sus estados de resultados.