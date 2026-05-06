Las cifras del crédito informal en Chile: moviliza US$ 4.000 millones al año e involucra a 600 mil personas
Según un informe de la Asociación de Retail Financiero, el fenómeno también tiene un perjuicio fiscal de US$ 100 millones anuales.
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El primero es el blanqueo de capitales, popularmente conocido como "lavado de dinero". De acuerdo con el informe, organizaciones criminales utilizan la infraestructura financiera y espacios de comercio informal (establecimientos de dudosa procedencia, ferias u otros canales) para “limpiar” fondos provenientes del tráfico de drogas, el contrabando y la receptación.
Un segundo foco son los fraudes financieros y de identidad. En 2024, más de 500 mil usuarios reportaron haber sido afectados por fraudes financieros, con montos defraudados que superaron los US$ 300 millones. Estos delitos, según detalla el estudio, se concretaron principalmente a través de phishing, robo de credenciales, suplantación de identidad y apertura de cuentas falsas.
El tercer bloque es la ciberdelincuencia organizada, que, a través de ataques de malware, ransomware y robo de bases de datos, buscan apropiarse de información financiera sensible, mientras las bandas criminales aprovechan aplicaciones de mensajería y redes sociales para estafar, extorsionar y captar víctimas.
Inclusive, para estos grupos las criptomonedas también aparecen como una herramienta para lavar activos, sostuvo el gremio.
Por último, el préstamo informal denominado "gota a gota" es otro de los mercados ilícitos relevantes. La captación de clientes se realiza mediante volantes en ferias, visitas puerta a puerta, publicaciones en redes sociales o grupos de WhatsApp.
El desembolso de los créditos, en tanto, se efectúa en efectivo o a través de transferencias bancarias. Luego, la cobranza se estructura en cuotas diarias con intereses que pueden llegar hasta 10% al día. Ante cualquier retraso, estas redes recurren a amenazas contra los deudores y sus familias. Al respecto, el abogado en derechos del consumidor y socio de Lorenzini Twyman, Jaime Lorenzini, explicó a DF que "la cobranza extrajudicial que realiza el prestamista informal (llamadas, contactos, y la intervención de los aparatos telefónicos de las personas que han solicitado dichos créditos) no solo es completamente agresiva (excediendo largamente lo que la Ley de Protección al Consumidor permite en materia de cobranza) sino que constituye delitos”.
"El Ministerio Público señala que la extorsión vinculada a préstamos 'Gota a gota' es una de las nuevas modalidades delictivas de mayor crecimiento en el país. Las ganancias se lavan a través del comercio informal, casas de crédito prendario, casinos ilegales y la compra de bienes de alto valor", sostuvo el informe de la ARF.
Situación por regiones
Si bien el crédito informal está presente en todo el país, el informe identificó zonas de mayor riesgo asociadas a factores como fronteras, campamentos y tomas de terreno.
En la macrozona norte (Arica-Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) el riesgo es sensible principalmente al contrabando, tráfico de drogas y otras redes criminales.
En la macrozona sur (Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos), el estudio sostuvo que el Ministerio Público identificó un fuerte crecimiento de préstamos usureros y extorsiones.
Mientras que en la Región Metropolitana y Zona Centro (Santiago y Valparaíso) "las organizaciones criminales se consolidan territorialmente en la macrozona centro, diversificando sus negocios ilícitos. Ferias libres, galerías comerciales y campamentos son canales para la oferta de crédito informal. Las aplicaciones fraudulentas captan clientes masivamente a través de redes sociales", indico la ARF.
El costo fiscal y económico
El avance del crédito informal también golpea las arcas fiscales. Según el informe, el Fisco dejaría de recaudar entre US$ 70 millones y US$ 150 millones al año por concepto de IVA, impuesto de timbres y estampillas e impuesto a la renta. La estimación central supera los US$ 100 millones anuales.
La magnitud del fenómeno se sostiene, entre otros datos, en la Encuesta Financiera de Hogares 2024 del Banco Central, que muestra que cerca del 3,2% de los hogares declaró utilizar fuentes de financiamiento no reguladas.
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