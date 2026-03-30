Primus Capital consolida recuperación y cierra 2025 con ganancias por casi $ 9.500 millones

El factoring Primus Capital, actualmente en proceso de venta al joint venture formado por Toesca y TC Latin American Partners, consolidó su recuperación y obtuvo ganancias por casi $ 9.500 millones al cierre de 2025.

De acuerdo con lo reportado por la compañía a la Comisión para el Mercado Financiero, durante el ejercicio alcanzó una utilidad atribuible a los propietarios de la controladora de $ 9.490 millones, superando ampliamente las pérdidas anotadas en 2024, que llegaron a $ 4.606 millones.

En su análisis razonado, la firma indicó que los ingresos ordinarios de 2025 aumentaron 30,35%, comparando con 2024. Esto, producto de mayores ingresos del factoring y leasing.

Asimismo, el resultado operacional de Primus aumentó un 68,67% producto de los mayores ingresos.

Cartera diversificada

Parte del buen rendimiento de Primus obedeció a la diversificación de su cartera, "permitiendo una mejor gestión y disminución del riesgo por concentración en un sector económico en particular".

Al cierre de diciembre 2025, en Chile el sector de "servicios generales aumentó desde 19,77% a 23,84% y el de "comercialización" disminuyó de un 20,43% a un 18,82%, respecto al 31 de diciembre de 2024, explicó Primus.

En tanto, la subsidiaria Primus Capital Perú también ha ido diversificando su cartera en diferentes sectores económicos, con el propósito de controlar y gestionar los riesgos de administrar una cartera altamente concentrada en pocos sectores.

En comparación a diciembre 2024, al cierre de diciembre 2025, el sector "construcción y comercialización" tuvieron una disminución relativa del 23,63% a 23,04% y 22,68% a 18,05%, respectivamente.