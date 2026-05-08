Zoom a las juntas de accionistas 2026 de las empresas IPSA: representación femenina llega a 56 cargos

Un estudio elaborado por el Centro de Gobierno Corporativo de la UC dio cuenta que un 40% de los directorios de empresas del IPSA no cumple con el umbral de 20% de representación que exige la Ley 21.757.

Un estudio elaborado por el Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica dio cuenta que el proceso de juntas ordinarias de accionistas de 2026 dejó una mayor presencia femenina en los directorios de las empresas que pertenecen al IPSA.

Así, las ejecutivas ocupan 56 cargos en las mesas del IPSA, lo que representa el 22,8% del total de cargos. Sin embargo, indica el informe, del total de posiciones, 50 mujeres están en un solo directorio y las otras ocupan representan a más de una empresa.

En esa condición destaca la exministra de la Mujer, de Medio Ambiente y de Educación de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera, Carolina Schmidt, con tres directorios -Falabella, Engie y CAP-, siendo la más activa de esta temporada de juntas.

Como ella está la exministra de Defensa de la primera administración de la expresidenta Michelle Bachelet, Vivianne Blanlot, ya que se sienta en las mesas de Aguas Andinas y Colbún.

La evaluación

Además, el estudio detectó que un 40% de las compañías del IPSA -12 de 30 empresas- no alcanzó el umbral de 20% de mujeres en directorios que establece la Ley 21.757 de 2025 para el período 2026-2028. Previo al proceso de juntas de este año, un 47% las de firmas del índice no llegó al límite.

Pese a valorar la baja que ello representó, la directora del Centro de Gobierno Corporativo de la UC, Alejandra Wood, advirtió sobre los desafíos pendientes. "Es importante leer estas cifras con matiz. Cuando una misma directora ocupa dos o tres sillas simultáneamente, se abre una conversación sobre la profundidad del pool de talento femenino con experiencia directiva", dijo a DF.

"El desafío para los próximos años no es solo seguir subiendo el porcentaje de cargos, sino ampliar el universo de mujeres que acceden por primer a vez a estos espacios. Chile necesita construir esa segunda y tercera generación de directoras" agregó.

Según la experta, un proceso que deben revisar las compañías y que influye en lo anterior es respecto de las pocas mujeres que llegan a la gerencia general. De hecho, en las firmas del IPSA, acusó, no existe ninguna ocupa ese cargo.

"Las empresas tienen que mirar el desarrollo de liderazgo femenino como una estrategia empresarial: incluir mujeres en los planes de sucesión de gerentes generales actuales, apoyar el desarrrollo de carrera, generar exposición a roles estratégicos y ampliar experiencias ejecutivas, pues el talento existe y lo que se debe crear son las oportunidades", señaló.

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Recambio en los directorios

Otro fenómeno del que dio cuenta el estudio fue el del recambio de directores en la conformación de directorios de las empresas IPSA. Por ejemplo, seis compañías nombraron a un nuevo presidente de la mesa, lo que se suma a la salida de varios nombres históricos de esas instancias.

Por ejemplo, en Banco de Chile salió Jaime Estévez, quien se encontraba en el board de la sociedad desde 2007; mientras que en Viña Concha y Toro dejó la mesa Alfonso Larraín, tras 57 años en el gobierno corporativo.

A ello hay que agregar que 26 personas nuevas ingresaron a los directorios de las empresas del IPSA; es decir, un 10,6% del total de sillas.

"Lo que estamos viendo no es únicamente un cambio de nombres, sino un recambio relevante dentro de los gobiernos corporativos chilenos", explicó el socio de Spencer Stuart, Nicholas Schmidt.

"Eso no necesariamente significa que exista una tendencia única hacia mayor profesionalización o reinvención. Mucho depende del perfil de los directores que están entrando y del momento que vive cada empresa. Hay compañías que probablemente están buscando continuidad y estabilidad, mientras otras sí están incorporando perfiles más distintos para acompañar procesos de transformación o nuevos desafíos estratégicos", complementó.

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Las AFP

Las administradoras lograron colocar directores en 16 empresas del IPSA, logrando 28 cupos en total, más allá de las firmas que componen el índice.

Destacaron en ese proceso las elecciones de Marcos Büchi y Felipe Cerón en el directorio de Latam Airlines, mientras que en SMU posicionaron a los tres directores independientes de la supermercadista, con el ingreso de Alejandro Danús, Enrique Gundermann y José Luis Irarrázaval.

"Lo que dejaron estas juntas no es solo más presencia de las AFP, sino una señal más profunda: están actuando con mayor coordinación, consistencia y capacidad de ejecución. Ya no se trata de algo puntual sino de una incidencia sostenida en la configuración de los directorios. El punto ahora no es si tienen poder, sino de observar cómo lo están usando y qué efectos concretos están teniendo en la calidad de las decisiones", comentó Wood.