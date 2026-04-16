Los factores que explican el avance de las acciones de malls pese al alza de la inflación
Los papeles de Parque Arauco, Mallplaza y Cencosud Shopping lideran los retornos del S&P IPSA, impulsadas por un modelo de ingresos defensivo, contratos indexados en UF y nuevas señales de expansión.
Noticias destacadas
Las acciones ligadas a centros comerciales han resistido los efectos conflicto bélico en Medio Oriente, pese a las negativas consecuencias que acarrea la inflación en el bolsillo de los consumidores.
A la fecha, los papeles de Parque Arauco muestran los mayores retornos del S&P IPSA, con un avance de 47,7% en lo que va de 2026, seguido por Mallplaza, con 38,18,% en igual período. Más atrás aparece Cencosud Shopping, con una expansión de 16,8% en su título.
Aunque el poder comprador de los consumidores podría debilitarse debido al alza de la inflación, los centros comerciales -por ahora- resisten gracias a que sus contratos de arriendo están indexados a la UF, más un spread de cobro.
“El mercado ha internalizado que el 85% de los ingresos de estos son fijos y dependen del canon de arriendo cobrado a los locatarios y solamente un 15% es variable”, sostuvo el gerente de estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa, Guillermo Araya.
"Si bien hay otras líneas de ingreso como el arriendo variable o estacionamientos, el arriendo fijo sigue siendo el ítem principal dentro de la primera línea. Esto, junto con que la industria tiene márgenes operacionales estructuralmente altos, entre 70 a 90%, hace que los malls se posicionen como un sector atractivo dentro del IPSA”, complementó la analista senior de renta variable research en Credicorp Capital, Macarena Gutiérrez.
Espacio de crecimiento
Por ahora, el gran ganador del año es Parque Arauco, con un alza a cerca dell 50%, apoyada por una secuencia de hitos corporativos: el anuncio de un aumento de capital por cerca US$300 millones, el cierre de la compra de un activo en Perú y la incorporación de nuevos activos a su pipeline, es decir, una cartera de proyectos atractivos a la vista.
En el caso de Mallplaza, el avance ronda el 40% en 2026, desempeño que sigue siendo destacado aunque más moderado, especialmente considerando que venía de ser la gran ganadora del sector a fines del año pasado.
Gutiérrez dijo que "si bien tenemos un view positivo en cuanto a delivery, nos cuesta ver muchas fuentes de corrección al alza para el precio fundamental: en nuestra actualización de industria renovamos nuestro precio objetivo a 4.250 por acción".
Además, la expansión de la misma en Perú, también ha significado un cambio en la propuesta de valor que se estaría reflejando en las valoraciones actuales.
Cencosud Shopping, en cambio, ha avanzado cerca de 17% en el año y, aunque se mantiene rezagada frente a sus pares, existe espacio para un eventual alza si la compañía logra ejecutar con mayor claridad y consistencia su nueva etapa de expansión a otros países.
El menor desempeño relativo responde, según analistas, a un historial de ejecución menos "limpio" en el desarrollo de nuevos proyectos, junto con un crecimiento de superficie arrendable que ha quedado por detrás del mostrado por sus pares del sector.
"En enero se anunciaron varias iniciativas de crecimiento en los tres países, con algunos proyectos que deberíamos ver avanzando este mismo año, que nos permite confirmar si esta nueva fase de la compañía viene con un menor riesgo. Además, hace unas semanas incurrió en una transacción de compra de un activo regional en Colombia, que, si bien el múltiplo no dejó contento a muchos en el mercado, si mandó la señal de que está siendo activa en reactivar el crecimiento, agregó la analista de Credicorp Capital.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Inversión en startups cae el primer trimestre en la región, y expertos proyectan que impacto de la guerra “no será inmediato”
A nivel global, según PitchBook, se registró un alza de 157% en montos, explicado por las megarondas de OpenAI, Anthropic y xAI. En Chile destacó la irrupción y debut de cuatro fondos.
Fondo agrícola de Toesca e Ignacio del Río Goudie adquieren campo en Litueche para producir paltas, naranjas y ciruelas
Exportadora Baika, sociedad con que el empresario y su familia participó de la operación, también se hará cargo de la administración y comercialización de la producción del fundo.
Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación
La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.
Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"
El presidente de la firma sostuvo que están optimistas con la situación operativa y financiera para 2026. Planteó que la clínica estaba sobredimensionada y que han logrado reducir la estructura a una más liviana y eficiente.
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete