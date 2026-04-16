Los factores que explican el avance de las acciones de malls pese al alza de la inflación

Los papeles de Parque Arauco, Mallplaza y Cencosud Shopping lideran los retornos del S&P IPSA, impulsadas por un modelo de ingresos defensivo, contratos indexados en UF y nuevas señales de expansión.

Las acciones ligadas a centros comerciales han resistido los efectos conflicto bélico en Medio Oriente, pese a las negativas consecuencias que acarrea la inflación en el bolsillo de los consumidores.

A la fecha, los papeles de Parque Arauco muestran los mayores retornos del S&P IPSA, con un avance de 47,7% en lo que va de 2026, seguido por Mallplaza, con 38,18,% en igual período. Más atrás aparece Cencosud Shopping, con una expansión de 16,8% en su título.

Aunque el poder comprador de los consumidores podría debilitarse debido al alza de la inflación, los centros comerciales -por ahora- resisten gracias a que sus contratos de arriendo están indexados a la UF, más un spread de cobro.

“El mercado ha internalizado que el 85% de los ingresos de estos son fijos y dependen del canon de arriendo cobrado a los locatarios y solamente un 15% es variable”, sostuvo el gerente de estudios de Renta 4 Corredores de Bolsa, Guillermo Araya.

"Si bien hay otras líneas de ingreso como el arriendo variable o estacionamientos, el arriendo fijo sigue siendo el ítem principal dentro de la primera línea. Esto, junto con que la industria tiene márgenes operacionales estructuralmente altos, entre 70 a 90%, hace que los malls se posicionen como un sector atractivo dentro del IPSA”, complementó la analista senior de renta variable research en Credicorp Capital, Macarena Gutiérrez.

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Espacio de crecimiento

Por ahora, el gran ganador del año es Parque Arauco, con un alza a cerca dell 50%, apoyada por una secuencia de hitos corporativos: el anuncio de un aumento de capital por cerca US$300 millones, el cierre de la compra de un activo en Perú y la incorporación de nuevos activos a su pipeline, es decir, una cartera de proyectos atractivos a la vista.

En el caso de Mallplaza, el avance ronda el 40% en 2026, desempeño que sigue siendo destacado aunque más moderado, especialmente considerando que venía de ser la gran ganadora del sector a fines del año pasado.

Gutiérrez dijo que "si bien tenemos un view positivo en cuanto a delivery, nos cuesta ver muchas fuentes de corrección al alza para el precio fundamental: en nuestra actualización de industria renovamos nuestro precio objetivo a 4.250 por acción".

Además, la expansión de la misma en Perú, también ha significado un cambio en la propuesta de valor que se estaría reflejando en las valoraciones actuales.

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Cencosud Shopping, en cambio, ha avanzado cerca de 17% en el año y, aunque se mantiene rezagada frente a sus pares, existe espacio para un eventual alza si la compañía logra ejecutar con mayor claridad y consistencia su nueva etapa de expansión a otros países.

El menor desempeño relativo responde, según analistas, a un historial de ejecución menos "limpio" en el desarrollo de nuevos proyectos, junto con un crecimiento de superficie arrendable que ha quedado por detrás del mostrado por sus pares del sector.

"En enero se anunciaron varias iniciativas de crecimiento en los tres países, con algunos proyectos que deberíamos ver avanzando este mismo año, que nos permite confirmar si esta nueva fase de la compañía viene con un menor riesgo. Además, hace unas semanas incurrió en una transacción de compra de un activo regional en Colombia, que, si bien el múltiplo no dejó contento a muchos en el mercado, si mandó la señal de que está siendo activa en reactivar el crecimiento, agregó la analista de Credicorp Capital.













