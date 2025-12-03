Axel Christensen de BlackRock: “Será muy relevante el mensaje que dé el Presidente electo la misma noche” de la segunda vuelta
Para el director de inversiones para América Latina de la gestora de activos, también serán importantes la conformación del futuro gabinete y las comisiones en el Congreso.
Por estos días, en el mercado financiero chileno hay un tema que ocupa la agenda de sus principales ejecutivos y el efecto en la industria: el desenlace de la segunda vuelta presidencial que enfrentará a la candidata oficialista, Jeannette Jara, con el abanderado opositor, José Antonio Kast.
Si bien el mercado tiene internalizado en sus precios la victoria del candidato de la derecha en el balotaje, hay otros elementos que podrían mover la aguja del IPSA en el corto plazo. Por ejemplo, lo holgado o estrecho del triunfo de Kast, las señales de unidad en el sector y la conformación del futuro gabinete.
Desde Miami, Estados Unidos, Axel Christensen, un histórico ejecutivo del mercado y actual director de inversiones para América Latina de BlackRock, desmenuzó los escenarios políticos-financieros con DF y el potencial de Chile como receptor de inversión extranjera.
- ¿Cómo ha estado reaccionando el mercado ante la ventaja que muestra Kast de cara a la segunda vuelta?
- El mercado ha venido anticipando eso y se ha reflejado en que el IPSA está alcanzando una serie de máximos en el año. El peso chileno ha tenido un año quizás no tan fuerte como otras monedas de la región, pero igual se ha consolidado.
Pero el impacto más notorio se va a ver más adelante, los primeros 100 días de Gobierno son bien importantes en cuanto a cómo se va a fijar la agenda.
– ¿Qué otras señales podrían ser positivas para el mercado en estas elecciones?
- En primera instancia, para el analista financiero será muy relevante el mensaje que dé el Presidente electo la misma noche, ya que será una señal de cómo quiere gobernar. Y en la medida en que nos acerquemos al cambio de mando, en marzo de 2026, no solamente presidencial, sino que también del Congreso, será importante ver cómo se conforman tanto los gabinetes como las comisiones claves en el Parlamento.
A todo esto, se suma la reacción de quienes terminen siendo oposición y cómo se comportan; si va a ser una relación constructiva o más bien confrontacional.
Inversión extranjera
– Desde la primera vuelta casi no se han creado cuotas del ETF de BlackRock que replican al IPSA. ¿A qué lo atribuye?
- Me cuesta decir necesariamente que la falta de creaciones de cuotas del iShares MSCI Chile ETF (ECH) se deba exclusivamente a una pérdida de interés por parte de los inversionistas relacionada al tema político. Creo que más bien puede ser una pausa, quizás con el fin de esperar a contar con mayor información de las encuestas. Pero tampoco se pueden descartar factores externos que inciden en estas inversiones.
– ¿Están las condiciones para que los extranjeros entren a Chile?
- Sí, hemos visto inversión materializándose. Pero hay factores clave que podrían potenciarla aún más, entre ellos, el crecimiento económico, pero, sobre todo, la creación de empleo. Hay un consenso en que la inversión, más que un simple impacto sectorial, puede ir generando empleo incluso más allá del sector que está recibiendo esa inversión. Es muy importante que se vaya avanzando en la permisología, por ejemplo.
– ¿Cuál considera que es el principal activo de Chile como mercado?
- Chile destaca como un mercado con alto potencial de interés para los inversionistas por su vinculación directa con dos de las megafuerzas que están ocurriendo en el mundo. En primer lugar, el desarrollo de la inteligencia artificial, que ha impulsado una fuerte demanda por centros de procesamiento de datos, lo que a su vez incrementa la necesidad de cobre y de tecnologías de almacenamiento de energía, directamente ligadas al litio.
En segundo lugar, la transición energética ha permitido que el país consolide un parque de generación renovable por encima del promedio de otras economías. Esto no solo mejora las condiciones para la inversión local, sino que también refuerza la demanda internacional por cobre y otras materias primas críticas en las que Chile tiene una posición relevante.
BlackRock estima que la inversión en IA podría alcanzar US$ 8 billones a 2030
Este miércoles, BlackRock liberó su informe denominado “Global Outlook 2026”, en el que advirtió que la economía mundial está entrando en una fase de transformación estructural por el avance de la inteligencia artificial (IA).
La gestora estimó que la inversión global en esta tecnología podría alcanzar entre US$ 5 billones (millones de millones) y US$ 8 billones hacia 2030. Y según el informe, este proceso está elevando el crecimiento en Estados Unidos, pero también, incrementando los niveles de endeudamiento, ya que la inversión se hace anticipadamente, mientras que los ingresos llegarán más tarde. Además, identificó al sector de energía como el principal cuello de botella porque los data centers podrían representar hasta “un cuarto de la demanda eléctrica actual” hacia fines de la década. BlackRock mantuvo su preferencia por acciones de EEUU ligadas a IA, infraestructura y crédito privado y advirtió que la diversificación tradicional perdió efectividad en el nuevo contexto macroeconómico.
