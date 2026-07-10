IPSA inicia última sesión de la semana al alza en línea con el optimismo de los mercados globales
El S&P IPSA avanzaba 0,31% hasta los 11.059,33 puntos,
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La Bolsa de Santiago abrió con ganancias este viernes, siguiendo el tono positivo de las principales plazas internacionales, en una jornada donde los inversionistas continúan privilegiando el apetito por el riesgo impulsado por el buen desempeño del sector tecnológico y una menor preocupación por las tensiones geopolíticas.
En las primeras negociaciones del día, el S&P IPSA avanzaba 0,31% hasta los 11.059,33 puntos, en línea con el desempeño de las bolsas de Europa y Asia, mientras el mercado espera la apertura de Wall Street.
En el mercado local, el cobre también sigue entregando soporte a la renta variable chilena, en medio de expectativas de que la demanda por el metal se mantenga firme, pese a la incertidumbre que aún persiste en el escenario internacional.
Mercados internacionales
Las bolsas asiáticas cerraron la sesión del viernes mayoritariamente con avances. El Nikkei japonés subió 1,2%, el Hang Seng de Hong Kong ganó 0,6%, mientras que el Shanghai Composite fue la excepción al retroceder 1%.
En Europa, las principales plazas también operaban en terreno positivo. El Stoxx Europe 600 avanzaba 0,18%, el FTSE 100 de Londres subía 0,29%, el DAX alemán ganaba 0,13% y el FTSE MIB italiano lideraba las alzas con un incremento de 0,68%, reflejando que el apetito por riesgo se mantenía al cierre de la semana.
En Wall Street, los principales índices abrían con desempeños mixtos. El S&P 500 avanzaba un leve 0,03%, hasta los 7.545,96 puntos, mientras que el Dow Jones subía 0,11%, a 52.545,40 unidades. En contraste, el Nasdaq Composite retrocedía 0,20%, ubicándose en 26.153,52 puntos.
En el mundo, los inversionistas continúan respaldando de forma más moderada a las acciones ligadas a tecnología e inteligencia artificial, luego del fuerte impulso que recibió el sector durante la sesión anterior. A ello se suma una moderación en los precios del petróleo y una mayor estabilidad en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, factores que han favorecido el apetito por activos de riesgo.
Los inversionistas permanecen atentos a nuevos antecedentes sobre la política comercial de Estados Unidos, la evolución de las negociaciones internacionales y a la próxima temporada de resultados corporativos, que comenzará a marcar el pulso de los mercados durante las próximas semanas.
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