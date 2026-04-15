Wall Street apunta a un récord y el IPSA se toma un respiro en medio de optimismo por expectativas de diplomacia en Medio Oriente

La bolsa chilena caía levemente, después de avanzar 1,8% este martes en una quinta sesión consecutiva de ganancias y quedar en máximos desde principios de febrero.

La masiva demanda por acciones seguía firme este miércoles en Estados Unidos, mientras los traders esperan novedades sobre el eventual regreso de las conversaciones diplomáticas para resolver la guerra de Irán.

El Nasdaq crecía 0,3%, el S&P 500 ganaba 0,2% y el Dow Jones operaba plano en la apertura de la Bolsa de Nueva York, con lo que el S&P 500 lograría máximos históricos, de mantenerse en estos niveles hasta el cierre de la sesión.

En Santiago, el S&P IPSA caía 0,2% hasta los 11.311,66 puntos, después de avanzar 1,8% este martes en una quinta sesión consecutiva de ganancias y quedar en máximos desde principios de febrero.

Por su parte, el Euro Stoxx 50 de la eurozona bajaba 0,4%, mientras que el selectivo de Londres operaba estable. Las principales bolsas asiáticas subieron, excepto por el índice de China continental.

El petróleo Brent se estabilizaba en niveles de US$ 95 por barril. Este martes Donald Trump afirmó que las conversaciones con Irán podrían reanudarse "en los próximos dos días", lo que reforzó la confianza sobre el eventual regreso de las herramientas diplomáticas para resolver el conflicto.

Ambas partes ya tienen un "acuerdo en principio" para impulsar nuevas conversaciones en Pakistán este fin de semana, según funcionarios regionales anónimos citados por Associated Press, con miras a lograr antes del 22 de abril -fecha de expiración de la tregua- un acuerdo que involucre tanto a Ormuz como al programa nuclear iraní.

Medios de prensa han reportado que EEUU le exigió a Irán comprometerse con abandonar el enriquecimiento de uranio durante dos décadas, frente a lo que Teherán está defendiendo una interrupción más corta, de cinco años.

También Wall Street ha visto un ligero viento de cola gracias al inicio de la temporada de resultados del primer trimestre de 2026, pues los grandes bancos han visto fuertes alzas de utilidades que en general superaron los pronósticos de los analistas.