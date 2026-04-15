Dólar cotiza estable cerca de $ 885 ya que mercados se calman en espera de novedades sobre el conflicto en Medio Oriente

Medios de prensa han reportado que EEUU le exigió a Irán comprometerse con abandonar el enriquecimiento de uranio durante dos décadas, frente a lo que Teherán está defendiendo una interrupción más corta, de cinco años.

Las cotizaciones del dólar se estabilizaban a mitad semana, ya que los traders se están tomando un respiro de su optimismo por el eventual regreso de las conversaciones para terminar con la guerra de Irán.

El precio del dólar cotizaba a $ 886,2 antes del mediodía de este miércoles en Chile, según los datos de Bloomberg, lo que significa una variación prácticamente nula desde el último cierre.

Tampoco registraba cambios un indicador del dólar global, y el cobre rondaba los US$ 6,15 por libra sin mayores sobresaltos. En el mercado energético, el petróleo Brent transaba apenas con variación cerca de US$ 95 por barril, mientras los precios spot han seguido por encima de US$ 120.

El tipo de cambio chileno viene de cerrar en mínimos desde el 2 de marzo por las esperanzas de paz, sumado a precios al productor estadounidenses que sorprendieron a la baja en la crucial lectura de marzo, donde por primera vez recogieron el impacto del shock energético.

Donald Trump afirmó que las conversaciones con Irán podrían reanudarse "en los próximos dos días", lo que reforzó la confianza del mercado sobre el eventual regreso de la diplomacia, tras el quiebre manifestado por el vicepresidente JD Vance el fin de semana, que derivó en un bloqueo de Washington a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

Ambas partes ya tienen un "acuerdo en principio" para impulsar nuevas conversaciones diplomáticas en Pakistán este fin de semana, según funcionarios regionales anónimos citados por Associated Press, con miras a lograr antes del 22 de abril -fecha de expiración de la tregua- un acuerdo que involucre tanto a Ormuz como al programa nuclear iraní.

Medios de prensa han reportado que Estados Unidos le exigió a Irán comprometerse con abandonar el enriquecimiento de uranio durante dos décadas, frente a lo que Teherán está defendiendo una interrupción más corta, de cinco años.