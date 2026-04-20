IPSA abre a la baja y pierde los 11.400 puntos en línea con bolsas globales por nueva incertidumbre sobre la guerra en Medio Oriente

La Guardia Revolucionaria iraní disparó contra varios buques comerciales y la Armada estadounidense procedió con una primera incautación en el estrecho de Ormuz. Todo esto fija una cuota de incertidumbre previo a que el 22 de abril expire la tregua entre ambos países.

Las bolsas de Estados Unidos, Europa y Chile abrieron a la baja este lunes, ya que las hostilidades del fin de semana no cayeron bien entre quienes esperan ver pronto un acuerdo para resolver la guerra de Irán.

El S&P IPSA chileno caía 0,4% a 11.380,76 puntos en los primeros negocios. En Wall Street, el Nasdaq bajab 0,4%, el S&P 500 cedía 0,2% y el Dow Jones operaba plano. En Europa, el continental Euro Stoxx 50 perdía 1,4%, doblando la caída del selectivo británico. Por otro lado, en Asia, los índices bursátiles subieron moderadamente.

"A pesar de las noticias sobre los importantes avances logrados, el conflicto con Irán entra hoy en su octava semana, y es probable que los participantes del mercado sigan preocupados por cuánto tiempo tardarán los negociadores en alcanzar una solución efectiva al conflicto, y en que los flujos comerciales vuelvan a los niveles normales", escribió el estratega jefe de inversiones en Oppenheimer Asset Management, John Stoltzfus.

El petróleo Brent subía 3,7% a US$ 93,5 por barril, el dólar se apreciaba globalmente y las principales tasas de interés cotizaban al alza, después de que el fin de semana trajera noticias algo desalentadoras para los entusiastas de un acuerdo de paz.

La Guardia Revolucionaria de Irán disparó contra varios buques comerciales en el estrecho de Ormuz, en línea con la reimposición de un "control estricto" anunciado por autoridades iraníes descontentas con el curso de las negociaciones.

Por su parte, la Armada estadounidense disparó contra un buque de carga con bandera iraní en el golfo de Omán y lo abordó, en su primera incautación desde que se impuso el bloqueo de Washington en el estrecho.

Todo esto fija una cuota de incertidumbre previo a que el 22 de abril expire la tregua entre EEUU e Irán. Se espera que mañana martes una delegación estadounidense en Pakistán retome el contacto con la parte iraní, pero la república islámica sostuvo que no ha tomado una decisión sobre hacerse parte de nuevas conversaciones.

"En nuestra opinión, alcanzar algún tipo de acuerdo que formalice el alto al fuego y conduzca a una normalización del flujo de petróleo y del comercio a través del estrecho de Ormuz sería un buen punto de partida para sacar a las economías de la región y de fuera de ella de la 'zona de preocupación' .y encaminarlas por la senda correcta desde una perspectiva multimercado", escribió Stoltzfus.