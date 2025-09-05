¿Imparable? IPSA ya se acerca a 9.300 puntos tras datos de empleo que auguran un mayor alivio monetario en EEUU

El índice chileno escalaba 1,2% poco después del inicio de las operaciones, tras cerrar ayer con un cuatro récord consecutivo, mientras que el S&P 500 de Wall Street ganaba 0,4% y las tasas cortas se desplomaban en la primera economía del mundo.

El rally de la bolsa chilena encontraba nuevo impulso este viernes, gracias a un frío reporte de empleo en Estados Unidos que hizo desplomarse los costos del crédito en dólares, y que tiene también animada a la renta variable en Wall Street frente al estímulo que adoptaría la Reserva Federal.

Poco después de la apertura el S&P IPSA subía 1,2% hasta los 9.280,59 puntos, y así extiende la buena racha después de lograr ayer un cuarto máximo histórico consecutivo. Las acciones de SQM-B (3,6%), Cencosud (0,9%) y Latam (0,6%) le daban un firme respaldo en esta nueva sesión alcista.

Mientras tanto, en Nueva York, el Nasdaq avanzaba 0,7%, el S&P 500 ganaba 0,4% y el Dow Jones subía 0,3%, con lo que la principal bolsa del mundo aspira a encadenar un segundo récord.

Los bonos recibían amplia demanda: el rendimiento del Tesoro a dos años se hundía 10 puntos base (pb) hasta 3,49%, su menor nivel desde septiembre de 2022, por un masivo ajuste a la baja en las expectativas sobre la tasa de fondos federales.

Vienen los recortes

No sólo ya se da por hecho que la Fed implementará un recorte este mes, sino que el mercado especula sobre la posibilidad de que este sea de 50 pb. Según los precios de futuros y swaps, los operadores asignan un 14% de probabilidad a este escenario. Pensando en el cierre de 2025, ven altamente posible que los recortes del banco central hayan abarcado 75 pb.

Las nóminas creadas en agosto fueron 22 mil, menos de la mitad de las 75 mil estimadas, y la tasa de desempleo subió a 4,3% -la mayor desde 2021-, como se esperaba. Los salarios por hora promedio subieron 0,3% mensual, sin sorpresas, pero su tasa de variación anual cayó a 3,7%, una décima bajo lo previsto.

"El informe de hoy logra un delicado equilibrio entre reforzar las expectativas del mercado respecto a una secuencia de recortes de tasas por parte de la Fed y, al mismo tiempo, no reabrir aún las preocupaciones en torno a una recesión", valoró la jefa de Estrategia Global en Principal Asset Management, Seema Shah.

"El dato muestra claramente que el mercado laboral se está enfriando, pero no se trata de un colapso. A pesar de la debilidad de los datos, el mercado laboral sigue generando empleo, y el 4,3% de desempleo sigue siendo históricamente saludable", coincidió la head de construcción y estrategia de cartera para EEUU en Janus Henderson, Lara Castleton.

Los datos vienen después de que ayer el índice ISM de servicios superó las expectativas, también dando certeza a los inversionistas de que, si bien la economía estadounidense se está enfriando, por el momento no parece estar corriendo el riesgo de descarrilarse. Previamente esta misma semana, más de un reporte de empleo quedó bajo los pronósticos.

Con todo, Shah advirtió que "empiezan a surgir inquietudes sobre la salud de la economía, y un mayor deterioro del mercado laboral pronto podría inclinar la balanza hacia que 'las malas noticias sean simplemente malas noticias'. Del mismo modo, una cifra de inflación fuerte la próxima semana podría despertar nuevos temores de una mezcla de estanflación. La bolsa de EEUU está transitando por un camino muy, muy estrecho hacia nuevas alzas".

Según Castleton, "la renta variable debería mantener su impulso, incluyendo la diversificación fuera de EEUU, donde podría verse una debilidad del dólar por los recortes de tasas, pero sin perder de vista los fundamentales. En cuanto a las carteras de renta fija, añadir duración está dando sus frutos tras la reacción inicial de hoy, pero los datos cambian a gran velocidad, por lo que es fundamental mantenerse ágil en todos los sectores y equilibrar la exposición a la curva de rendimientos".

En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,2% y el FTSE 100 de Londres aumentaba 0,4%. Previo a conocerse los datos de empleo, en la jornada asiática el CSI 300 de China continental destacó con un salto de 2,2%, mientras que el Hang Seng hongkonés tuvo un alza de 1,4% y el japonés Nikkei subió 1%.